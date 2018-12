Open Mic Dec. 7

LF….BED RAIL FOR A TOP BUNK…760-5229

LF…GAS COOK STOVE…308-430-8621 AFTER 3PM

LF…MOUNTAIN BIKE WITH BIG FAT TIRES…760-8470

LF…ODD JOBS…CLEANING HOUSES, MOVING…FULL SIZE BEDS 2X…629-8058

FS…COMPUTER DESK, ROUND OAK TABLE…MOBILE HOME $700…629 8058

FS…RED CHRISTMAS DRESS BOUGHT AT JC PENNY…$10…TOOL BENCH WITH TOOLS $15…760-9200

FS…PART TIME WORK…763-1954

FS…TOOL BOX FOR PICKUP…LOW PROFILE WITH KEYS…$200…LOOKS BRAND NEW…TIE DOWN CLAMPS…762-6037

FS…HITCHES 5 WHEEL PIN TO GOOSE NECK BALL…5 TH WHEEL 2016 COUGAR WITH BATHROOMS…219-252-9128

FS…ROLL TOP DESK…GREAT SHAPE…SOLID OAK…$350…COMES WITH CHAIR FOR $50…SOLID OAK ENTERTAINMENT CENTER WITH GLASS SHELVES…$350…762-3795 AND LEAVE MESSAGE