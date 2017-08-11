Open Mic 11/8/17

FS: XBOX 360/BLUE HEELER/279-2108
FS: 3 ANGEL TREE TOPPERS/5 APIECE/4683
FS: 20 CANNING JARS WITH LIDS/10/CONTAINER OF OLD CASSETTE TAPES–COUNTRY, AEROSMITH, AC/DC/30/765-9649
FS: 2 TIXX IOWA-NE GAME 11/24 FACE VALUE/760-1231
FS: ALICE CHALMERS 50-50 TRACTOR WITH LOADER, SCRAPER, POST HOLE DIGGER ATTACHMENT/$8000/ASPHAULT ROLLER WITH NEW BATTERY/400/2006 1-TON CHEVY SILVERADO 4X4
EXTENDED CAB/$5000/430-3284
FS: BIGFOOT FLATBED TRAILER/150/760-8389
FS: ANTIQUE FURNITURE 908 EMERSON/760-2616
FS: 2 26” MOUNTAIN BIKES /760-8470
FS: R-C AIRPLANES, ENGINES, ETC/487-3974
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