Open Mic 11/6/17

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LF: SOMEONE TO HEM PANTS/3709
FS: TOWBAR/20/SMALL FRIDGE/20/BO/763-8968
FS: 26” MOUNTAIN BIKES 1012 PLATTE/760-8470
FS: RCA COLOR TV 35” OLD STYLE/5/CORNER COMPUTER DESK/5/ENTERTAINMENT CENTER/10/12-COUNT DEPENDS DOUBLE X/3816
FS: WHITE BRAND SEWING MACHINE-1800S/’88 FIERO/2010 DODGE AVENGER/760-6089
FREE: ORANGE HOUSECAT–NEUTERED AND DECLAWED/760-8526
LF: BLUE HEELER/279-2108
FS: 3-BAND WHITE GOLD WOMENS WEDDING RING SET/LARGE HANGING BEVELED MIRRROR/10/760-4353
LF: CHEAP CHEST FREEZER/763-1436
FS: 2 SMALL END TABLES–WOOD, GOOD PROJECT/7 APIECE/NEW ICE CREAM MAKER/10/LEATHER SUITCASES/5 APIECE/BULLDOG BASKETBALL SHIRTS 2X BRNAD NEW/MENS DRESS SHIRTS 16” NECK/MENS DRESS SWEATERS–XL OR 2X/10 EACH/2 3-PIECE TELEPHONES/15/760-4864/M
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