Open Mic 11/1/17 & 11/2/17

11/1

FS…TWO 16 X 27 SPEAKERS FOR STEREO…12 X 22 SPEAKERS…$25 FOR ALL SPEAKERS…LAZY ROCKER…MAKE OFFER…RADIO/STEREO WITH LP RECORD PLAYER…MAKE OFFER…OLD LP RECORDS…CASSETTE RECORDER…763-8794

FS…60 SMART TV…SNOWBLOWER…DRILL PRESS…WELDER BAR FEED…YAMAHA BLASTER 200 4 WHEELER…HONDA 250 R DIRTBIKE…760-9410…760-7529 ASK FOR CHRIS

FS…MOTORCYCLE/LAWN MOWER LIFT…RIDER MOWER…AIR COMPRESSOR…JIG FOR TABLE SAW BRAND NEW $50…DELTA WOOD PLANER $250…762-4411…760-4552

FS…1988 CHEVY NOVA…169,000 MILES…$700…GREY…4 DOOR…5 SPEED…763-9116

FS…1995 7.3 LITER TURBO DIESEL DUEL …$1,700 WITH TITLE…GREEN…NEEDS WORK ON INSIDE…760-8207…763-1975

FS….STEP UP RUNNING BOARDS…CHAINS 14 INCH…POLY 14 INCH TIRES…763-1550

LF…WORKING REFRIG STAND UP…760-6021

FS…HITCH AND RECEIVER $90…RIDING LAWN MOWER…$300…LITTLE SCOOOOTER NEEDS WORK $30…NEEDS WORK…760-0076

FS…TOYOTA 85 MOTORHOME…GOOD CONDITION…$3,000….MOTORHOME WITH GOOD MOTOR TRANI…760-8372

FS…UPRIGHT FREEZER…GOOD SHAPE…LARGE…$50…760-1275

FS…9 WEEK OLD MALE BORDER COLLIE BLUE HEALER…225-1017….$250

LF…SAMSUNG TV’S THAT AREN’T WORKING…40 INCH OR 46 INCH…762-4723

FS…PAIR COOPER WINTER TIRES…225R6016…$40 FOR THE SET…629-1111

FS…TWO TICKETS FOR NE VS NORTHWESTERN GAME ON SATURDAY…CALL FOR PRICES…762-5215…760-5224

FS…TWO TICKETS FOR NE VS NORTHWESTER GAME…760-6977…760-1125

11/2

LF…FOUR DRAWS DRESSER…763-1954

FS…903 BIG HORN…COLLECTION BASKET

GA…762-2256…3 KITTIES…NEED TO FIND HOME…

FS…50 INCH SAMSUNG TV…$400…762-7586…760-5044

FS…DVD/BLUE RAYS MOVIES $2…STAR WARS…MONROE MOVIES $10…V TECH HOME PHONE $20…TV WALL HANGER $10…60 INCH CAGE FOR PUPPY…DOG FOOD HOLDER…760-4010

LAKE SIDE METH CHURCH AT ALLIANCE METH CHURCH…HARVEST DINNER…NOVEMBER 5TH…11:30AM…

FS…FURNITURE…END TABLES…LAMPS…WEDDING RING SET…760-4353

WINTER APPARALE AT METH CHURCH TOMORROW…9-5PM

FS…HOMEMADE TOW BAR $20…SMALL REFRIG…$20…GENERATOR 900 WATT…$80…763-8968

LOST BLACK/PINK BACKPACK…BABY TOYS…464-0070…LOST IN J5 MEADOWS…

SENIOR CENTER…LARRY HOLUB…9:30AM – 10:30AM…SHARE STORIES, AND PLAY SONGS…FREE COFFEE AND COOKIE…

GA…27 INCH STEREO COLOR TV…760-3499