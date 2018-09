MONDAY SEPT. 24, 2018

LF…HELP MOVING A FREEZER AND BED…PREFER THIS MORNING….NEED 2 STRONG DUDES……CALL 760-1259

HA…BOB AND MARCIA–57TH…..FROM AMY AND THE FAMILY

FS…1975 CHEVY VAN….FORMER AMBULANCE…$400….763-8968 OR SEE AT 919 EMERSON

GA…36″ X 36″ MIRROR…NO FRAME…NO CRACKS…..GA…MAGIC JACK.. NEW IN BOX…762-3270

FS…4 WOOD WAGON WHEELS….NICE DECORATIVE ITEMS…SOME SPOKES MISSINGS…$20 EACH…..2-SMALL METAL WAGON WHEELS…$20 EACH……COMMERICAL COTTON CANDY MACHINE…$400…CALL FOR INFO….760-4136

LF…BARBIE CLOTHES….762-5196 OR 763-8086

FS…2- NU VS PURDUE TICKETS….FACE VALUE…$57 EACH….760-1231

HB…BY LOLA

FS…ELECTRIC KITCHEN STOVE….GOOD CONDITION…$100….760-6230

FS…MISC THROW PILLOWS…$1-50 CENTS EACH…..NICE, SMALLER PEACE QUILTS…..COCA COLA DISC PHONE……WROUGHT IRON DEER ANTLER CHANDLIER….MAKE OFFERS…..NICE WOOL INDIAN BLANKET…$5….308-458-7519

VIAERO……FALL SAVINGS…..301 E. 3RD….763-1111…SAVINGS ON NEW SAMSUNG ITEMS….ASK ABOUT FREE PHONES….2 LINES $90….PRO CONNECT INTERNET….DISH TV….M-F…8-6..SAT 9-4

LF…RIDING MOWER AND ROTOTILLER…ANY CONDITION……FS..NICE HITCH AND RECEIVER…REDUCED TO $50…CAN HELP MOUNT IF NEEDED…CALL 760-0076

LF…HELP NEEDED…COME TO ALLIANCE STORAGE, LOCATED BEHIND SUBWAY…COME AT 11:15 AM…..TO MOVE A FREEZER AND BED……..FS…LAWN MOWER WITH BAG…$50….SEE AT 2503 BIGHORN

FS…2003 FORD 350 VAN……2 WHEEL FLAT BED TRAILER….BOTH GOOD CONDITION….READY TO MAKE A DEAL…..762-2072

FS…2008 JOHN DEERE RIDING MOWER…LOW HOURS….48″ CUT…RUNS GREAT….760-1959

FS…JIG FOR TABLE SAW……89 SUBURBAN/82 JEEP AND 81/82 KAWASAKI SHOP MANUALS…MAKE OFFERS…….JOHN DEERE RIDING MOWER…48″ CUT….$1550…….GA…JELL FREEZER PACKS……762-4411….760-4552

FS…AMISH BUGGY…….2-RIDING SADDLES…..760-3443

FOUND….LOOKS LIKE A HANDLE FROM A PIECE OF EXERCISE EQUIPMENT….762-4290

HB….EMILY….ROGER

FRIENDS OF PETS….FS…FOAM TWIN MATTRESS…LOTS OF OTHER MISC ITEMS AND PET ITEMS…FEEDERS…WATERERS….BEDS…ETC….FS…SET OF WOOD STEPS….PROCEEDS TO FRIENDS OF PETS…308-432-3883-CHADRON