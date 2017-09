MONDAY SEPT. 18, 2017

GA…WORKING REFRIG….760-3499…COME AND GET IT

FS…2 TICKETS TO NU VS RUTGERS…FACE VALUE…$57 EACH…760-1231

FS…RECLINER…WITH MASSAGE AND HEAT…LIGHT BROWN COLOR…$75 CALL 760-4455

FS…LOTS OF GRAPES…CONCORD….760-3570 OR 615 MISSISSIPPI

HA…JESS AND LEVI…7TH……..FS..SMALL WOOD DROP LEAF TABLE AND 2 WROUGHT IRON CHAIRS…$20……FS…LARGE BLACK SUITCASE WITH WHEELS…$5..760-4353

GA…..HAVE LEFT OVER ITEMS FROM GARAGE SALE…..COME AND TAKE A LOOK AND TAKE WHAT YOU WANT…1412 BOISE IN THE DRIVEWAY

FS…36″ X 80″ SOLID OAK DOOR….WITH HINGES AND HARDWARE..GOOD CONDITION…$30…..NICE 4 DRAWER DRESSER…$25…..762-2516

FS…JOHN DEERE RIDING MOWER…RUNS GOOD…SEE AT 710 YELLOWSTONE

HB…BY LOLA

FS…2 DRESSERS…BOTH 4 DRAWERS…1-BLONDE-$20….1-DARK COLOR-$10 OR BEST OFFER……LIKE NEW LOG SPLITTER…STARTS GOOD AND RUNS GOOD…$500..FIRM…..763-8391

FS…LAZY BOY ROCKER/RECLINER…TAN CLOTH FABRIC AND WOOD ARMS…$20……GA…OLD CANCELLED STAMPS…405-255-0233

LOOKING TO TRADE CABBAGE BURGERS FOR 1OO LBS OF POTATOS CALL 760-8053

FS…6 DRAWER DRESSER….$20…..FULL SIZE WOOD BED FRAME…$10…..FS…KING SIZE BED FRAME…$20…..LF…ODD JOBS OF ANY KIND…..GA…2-TV’S….308-629-7043

LF…HOT JALAPENO OR OTHER PEPPERS….760-3955

LF…SM KITCHEN TABLE WITH 2 CHAIRS…..760-2882