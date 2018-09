MONDAY SEPT. 10, 2018

LF…COMPLETE ALUM. STORM WINDOW….38″ X 47″…..760-4495

FS…QUEEN BOX SPRING AND MATTRESS….$25….762-6298

ALLIANCE ANIMAL SHELTER…..FOUND PETS….LAB CROSS MALE BY BOWER SHANKLAND FIELD……BLUE, MALE PIT BULL….BRINDLE CROSS FEMALE……MALE MIXED BREED DOG AVAILABLE FOR ADOPTION……FEMALE LAB CROSS….NEEDS A GOOD HOME…..LF… DONATIONS OF DIAMOND NATURAL DOG FOOD ….762-4955 ASK FOR ANIMAL CONTROL

FS…GEORGE FOREMAN ELECT GRILL…$15…..DISH SAT SYSTEM WITH RECEIVER AND REMOTE…$20……DVD PLAYER…LIKE NEW…$15…..NEW RCA PHONE…NEW IN BOX….$40….763-1954

FS…BUTCHER HOG….CALL FOR INFO…308-631-5829

GA…TOPPER FOR 2004 TOYOTA TUNDRA….BACK WINDOW OUT…COME AND GET IT….MAROON RED COLOR… OR WILL DELIVER IN ALLIANCE AREA ….CALL FOR INFO…..760-7713

FS…2 TICKETS TO TROY VS NEB….THIS SATURDAY….11 AM CT….ASKING FACE VALUE…760-4366

FS…AIR COMPRESSOR…$70….JIG FOR TABLE SAW…$20…..SHOP MANUALS FOR 89 SUBURBAN, 82 JEEP AND 81-82 KAWASAKI MOTORCYCLE….MAKE OFFERS……FS….2002 JOHN DEERE 325 RIDING MOWER…48″ DECK….WORKS GOOD…$1600…..GIVEAWAY JELL FREEZER PACKS…..762-4411…760-4552

LF….HELP WITH TREE PLANTING …..CALL…760-7976

FS…ADULT SIZE….SNOWMOBILE SUIT…WITH HOOD…ONE PIECE STYLE…$40……TODDLER STROLLER WITH TRAY…BASKET…SUN SHADE….FS…TODDLER POTTY……KIDDIE GATE……ALL GOOD CONDITION…PROCEEDS TO FRIENDS FOR PETS….308-432-3883 IN CHADRON….LEAVE MSG

FS…2003 FORD 350 VAN….MAKE OFFERS….762-2072…SEE AT 710 YELLOWSTONE

FS…LOTS OF MISC. SHOP TOOLS….ALL BRANDS……FS…1 FULL SET OF TOOLS….$100…..JOHN WAYNE CLOCK….$40……..NICE SNAP-ON WALL THERMOMETER…..LOTS OF MISC COLLECTIBLES…FRAMED ITEMS…..CALL FOR INFO…..760-9311

VIAERO….301 E. 3RD….763-1111….SAVINGS ON NEW PHONES, TABLETS…ETC….SAMSUNG AND OTHER BRANDS….2 LINES $90 UNLIMITED….PRO CONNECT INTERNET….HOME CONNECT INTERNET……DISH TV…..OPEN M-F..8-6 AND SAT. 9-4

FS…GOOD USED TIRE…$50….4-10′ CATTLE PANELS…$60…NEW ROLL OF BARBED WIRE…$60…….BOXES OF STICK ON TILE…$10 PER BOX…….MISC DVD’S LIKE NEW…$3 EACH OR $70 FOR ALL……2 MILES EAST OF ANGORA….760-4158

GIVE AWAY LOTS OF MOVING BOXES….760-9200

HB…TAMILLA…FROM MOTHER IN LAW

LF…VERTICAL SHAFT SMALL ENGINE….6.5 HP…..IN RUNNING CONDITION…760-7995

HB…CLINT….FROM MOM AND DAD

FOUND….CELL PHONE ON 12TH…JUST EAST OF BOX BUTTE…IPHONE…CALL AND CLAIM IT AT….760-0872 OR 760-4344

FS….HOME STEREO WITH 15″ SPEAKERS…WITH AMP AND CD….SEE AT 1012 PLATTE…….LF…DVD MOVIES……LF…ODD JOBS OF ANY KIND…CALL FOR INFO…..760-8470

HB…RHONDA–ON SUNDAY