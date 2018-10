MONDAY OCT. 8, 2018

GA..XL CAPACITY ESTATE WASHER….MAY NEED SOME WORK…CALL FOR INFO….763-1311

FS…SHOP MANUALS FOR 89 SUBURBAN…82 JEEP…AND KAWASAKI KZ 1000/1100…MAKE OFFERS……JOHN DEERE MODEL 325 RIDING MOWER…REBUILT 48″ DECK…$1550….ANTIQUE S-35 SHORT WAVE RADIO…$100…..762-4411…760-4552

LF…SCRAP METAL/WOOD….TO BUILD A CAT HOUSE…762-3172

HB…ANITA FROM EVERYONE AT THE EAGLES…..LF…SMALL COFFEE GRINDER….762-1906

HB…JUDY

FS…3 TICKETS TO PBR BULL RIDING….SAT OCT 13… AT RAPID CITY CIVIC CENTER..7 PM….ASKING FACE VALUE…$65 EACH….760-2021

LF…3-4 SECTIONS OF 10″ DOUBLE WALL STOVE PIPE…..FS..NICE PICNIC TABLE..LIKE NEW…$50…..762-8092

HB…BY LOLA

FS…2002 FORD WINDSTAR VAN…..$1200….760-7580

LF…TWIN BED….DRESSER….CHEST OF DRAWERS…..NIGHT STANDS IN GOOD CONDITION FOR LOW $….763-9025…629-1332

HB…PARKER

VIAERO….301 E 3RD…763-1111…FALL INTO SAVINGS….SAVINGS ON NEW PHONES…TABLETS….2 LINES FOR $90….OTHER PLANS AVAILABLE…ASK ABOUT HOME INTERNET AND DISH TV…OPEN M-F 8-6 AND SAT 9-4

FS…2003 FORD 350 VAN….RUNS GOOD….MAKE OFFERS…..FS..2-WHEEL TRAILER….$100….762-2072