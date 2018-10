MONDAY OCT. 29, 2018

FS…SET OF CAMPER JACKS….. FERTILIZER SPREADER…REDUCED TO $15 EACH……2-10 SPEED BIKES…$5 FOR BOTH….PLASTIC DOGHOUSE FOR A MEDIUM SIZE DOG…$5…..763-8968

FOUND…SMALL PUPPY….POSSIBILY BLUE HEELER/LAB….NEED TO FIND OWNER OR WILL GIVE AWAY….APPROX. 1-2 MONTHS OLD…APPROX. 10 LBS….CALL FOR INFO…..760-4898

LF…NU VS MICH STATE TICKETS….NEED 2 OR 4….760-5641

FS…2-ATV TIRES….GOOD CONDITION…$10 FOR BOTH……SMALL ELECTRIC SANDER WITH DUST BAG…DEWALT BRAND WITH CASE…$20…..2 BIKES…1-LADIES 26″…1-MENS…27″….BOTH GOOD CONDITION….CALL FOR INFO 760-0076

LF…PART TIME WORK OF ANY KIND…..763-1954

FS….JENNY LYNN CRIB WITH NEW MATTRESS…$35 OR BEST OFFER….763-9167

FS…TWIN BED WITH MATT…FRAME…$50….LEATHER COUCH…$40…LF ODD JOBS OF ANY KIND….763-9580

GA…WOOD PALLET…GOOD SOLID WOOD…COME TO PETERSON DRUG….LF…40″- 46″ FLAT SCREEN TVS…NOT WORKING…..762-4723

FS…4-PIECE MAKER QUILTS…$50 EACH…..MISC THROW PILLOWS…50 CENTS EACH…..BOX OF PLAYING CARD HOLDERS…MAKE OFFERS…..COCA COLA DISC STYLE TELEPHONE…NEW IN BOX…….ELKHORN CHANDLIER….MAKE OFFERS……308-458-7519

FS…ANGELO’S SPECIAL HOMEMADE HOT SAUCE….COME TO 710 YELLOWSTONE

FS…MISC DODGE DAKOTA RIMS AND TIRES…235-15″…$100…..LOTS OF COLLECTIBLES…FRAMED ITEMS….CAR STUFF…ELVIS COLLECTIBLES…$150……CALL 760-9311

FS…13-STYROFOAM ROSE COVERS…JUST IN TIME FOR WINTER…$10 FOR ALL…….760-0912

FS….6 BOXES OF VINYL FLOOR COVERING…WILL COVER 250 SQ FT….2-NEW HUNTING KNIVES…..CRAFTSMAN RADIAL ARM SAW…ALL ITEMS REASONABLE $….760-5040

FS…BROWN ROCKER/RECLINER….$100 OR BEST OFFER…..762-5930

FS…CHIROPRACTORS TABLE….GOOD CONDITION…..$50……AB LOUNGER…LIKE NEW….$100….760-4455

VIAERO….301 E 3RD….763-1111….NEW PHONES…DEVICES…GOOD TIME SWITCH….HOME INTERNET…DISH TV….M-F…SAT 9-4