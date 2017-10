MONDAY OCT. 23, 2017

FS…NEW XL WINTER COAT..LADIES…$25…..6-MISC LADIES SHIRTS SIZE 2X -3XL…$3 EACH…..LF…ODD JOBS OF ANY KIND…760-1207

FS…MOWER/MOTORCYCLE LIFT…..MTD RIDING MOWER…AIR COMPRESSOR…MENS DIAMOND RING….12.5″ DELTA WOOD PLANER AND THE JIG FOR A TABLE SAW…..2-$100 AMAZON GIFT CERTS WILL SELL FOR $90 EACH….762-4411….760-4552

FS…CHEST OF DRAWERS…38″ HIGH X 30 ” WIDE..$40….TALL BOOKCASE WITH 3 SHELVES AND DOUBLE DOORS AT BOTTOM…$30….SET OF ANTIQUE DOUBLE DOORS WITH HARDWARE….NEED SOME SOME REFINISHING….GOOD USEABLE CONDITION….$90 FOR BOTH….OLDER UPRIGHT, 16 CU FT, WHITE WESTINGHOUSE FREEZER…RUNS GOOD…$40 HAVE SOME OF THE HEAVY SHELVING FROM HATCH’S….1 DOUBLE BACK STYLE….$65 FOR DOUBLE SET AND $45 FOR SINGLE STYLE…..SMALL WINGBACK BLUE CHAIR…$25…..CALL FOR INFO….762-1320

FS…2 WINDOW AC’S…110 V….$25 EACH….LAWN MOWER..ONLY USED A FEW TIMES….$75…..LF…ODD JOBS OF ANY KIND….760-2986

FS…ENTERTAINMENT CENTER…$20……ADMIRAL CONSOLE STEREO WITH AM/FM…TT…NEEDS SPEAKERS…$5…..35″ RCA TV…OLDER STYLE…$10……CORNER COMPUTER DESK…$10…….GA…2 KITTENS…NEED HOMES……762-3816

FS…OAK TABLE AND 5 CHAIRS WITH CUSHIONS….SEE AT 602 BELMONT OR CALL 762-2002

FS…1988 CHEV NOVA HATCHBACK…$1200…CLEAR TITLE…763-9116

FS….STEEL 300 GAL. FUEL TANK STAND….2 SOLID INTERIOR DOORS…32″ X 80″ AND 36″ X 80″…NEVER USED….760-4136

VIAERO….301 E 3RD….763-1111….2 LINES $100…NEW PHONES…FOR LOW $… NEW DEVICES….HOME PHONE/INTERNET SERVICE….OPEN M-F..8-6..SAT 9-4 OR BY APPOINTMENT

LF…PERSON WHO WANTED AW ROOTBEER MUG….762-5057

LF…PINT SIZE CANNING JARS……FS…SPRING HORSE…EXCELLENT CONDITION…$25….762-4834

FS..16′ STOCK TRAILER…$550 OBO……CALL FOR INFO….760-5304

FS…EXERCISE BIKE…”CARDIO RIDER”…$75 LIKE NEW……RECLINER LARGE SIZE…$25……762-7463 LEAVE MSG

LF…PERSON WHO WANTED JARS FOR SALSA ….CALL FOR INFO…….FS…8′ X 3.5″ POLES…$15…..762-5085

FS…SPORTSMANS GRILL GUARD…WILL FIT 92-2014 YUKON…$50….CROME…..239-703-0337 IN ALLIANCE

FS…2 PAIRS OF HARLEY DAVIDSON–LADIES SIZE 8 JEANS…BLACK AND BLUE…..2 PAIRS OF LADIES BOOTS….760-4353

FS..LIKE NEW….FULLY ADJUSTIBLE BED…WITH REMOTE…WITH 6″ MEMORY FOAM MATTRESS….$750…..762-2818

FS..LADIES NEW LEATHER JACKET…SM TO MED SIZE…BROWN…NICE SOFT LEATHER…FS…SINGER LE QUANTUM SEWING MACHINE…MAKE OFFERS…..308-458-7519