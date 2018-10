MONDAY OCT. 22, 2018

FS…MISC TIRES…VARIOUS SIZES…14″-15″-13″…4-20″….4-18″….NICE MONGOOSE 21 SPEED BIKE…NEW TUBES….MAKE OFFERS…760-5783

FS…MISC CANNING JARS…ALL SIZES…$20…..PLASTIC DOGHOUSE….$5…SET OF CAMPER JACKS…$20……LIKE NEW FERTILIZER SPREADER…$20…763-8968

LF…SOMEONE TO DO ROTOTILLING FOR A SMALL GARDEN…762-1127

FS…OLDER ANTIQUE CHEST OF DRAWERS…MAY NEED REFINISHED…GOOD STURDY CONDITION…40″ TALL X 2.5′ WIDE…$50 OR BEST OFFER….760-0908

LF…GOOD USED STAINLESS STEEL REFRIG…34″ WIDE…MAYBE 20 CU FT…762-6909

FS..DELL COMPUTER PRINTER AND MONITOR…WITH ALL CABLES… BOTH WORK GOOD…$5 FOR BOTH…760-1933

FALL SAVINGS AT VIAERO….IPHONES…SAMSUNG…NEW PHONES…NEW PLANS….HOME INTERNET…DISH NETWORK…M-F 8-6…SAT 9-4…301 E. 3RD….763-1111

FS OR GA……10 QTS OF 10W40 HAVOLONE BRAND MOTOR OIL….2 BOXES OF SLIM FAST DIET DRINKS…..760-2358

LF…SOMEONE TO RAKE THEIR LEAVES…..760-5976

GA…CULLIGAN WATER DISPENSER….HOT DOES NOT WORK…CALL VICTOR….760-4795

FS…48 NEW ELECTRIC FENCE POSTS…$48…..NEW ROLL OF ELECT FENCE WIRE…$50….487-1553

FS…SM SQUARE BALES OF CRESTED WHEAT HAY …$4 PER BALE…762-4747 OR 763-8508