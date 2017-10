MONDAY OCT. 16, 2017

LF….ODD JOBS……629-1135–RICKEY

FS…2 KIDS SMALL PEDAL CARS…NEW IN BOX…$40 FOR BOTH…36″ FLAT SCREEN TV WITH REMOTE…$60…..20″ FLAT SCREEN TV WITH BUILT IN DVD…$30…SEE AT 1012 PLATTE…….LF…ODD JOBS OF ANY KIND CAN DO LEAVES WITH RIDING MOWER…760-8470…629-1143

FS…GE 5 SPEED AUTOMATIC WASHER WITH STAINLESS STEEL DEEP TUB…HEAVY DUTY STYLE…$150…READY BY NOV. 1ST….487-3426…GA APPROX 12 BLACK RASPBERRY PLANTS…COME AND DIG THEM….HAVE SOME RED RASPBERRY PLANTS…..GA…LOTS OF ASPARAGUS SEED….HAVE LOTS OF FIREWOOD…CALL FOR INFO….487-3426

FS…VTECH CORDLESS HOME PHONE WITH DIGITAL ANSWER MACHINE….LIKE NEW…$25……PET FEEDER AND WATERER….MAKE OFFERS……LF…GOOD WORKING ELECT. DRYER FOR GIVEAWAY TO DELIVER…..760-4010

FS…NICE WOOD COFFEE TABLE…..SMALL HARLEY DAVIDSON LEATHER JACKET…….2- TALL-METAL ANGELS…NICE CONDITION…760-4353

FS…EX650 HONDA PORTABLE GENERATOR….308-763-8742

LF…GOOD TWIN BED….308-629-1332…763-9025

HB…BY LOLA

FS…HAY…ALFALFA…GRASS…SPECIAL GRASS GOOD FOR HORSES..ALL NET WRAPED BIG ROUND BALES…WITH LOADER…760-6821

FS…BRAND NEW LINOLEOUM PIECE…APPROX 123 SQ FT…..TWO TONE COBBLESTONE WITH LIGHT GRAY LINES….$123…..760-2575

LF…250 GAL. FUEL OIL TANK…OVAL SHAPE STYLE….760-3755

FS…LOTS OF ITEMS…HOUSEHOLD ITEMS…FURNITURE…FUEL TANK…PET ITEMS….BABY GATE….PLAYPEN……PROCEEDS TO CHADRON PET RESCUJE…CALL FOR INFO…308- 432-3883

VIAERO…2 LINES $100…GREAT PHONES…TABLETS…PRO CONNECT INTERNET….763-1111….301 E. 3RD…OPEN M-F…8-6…SAT 9-4 OR BY APPOINTMENT

HB…LISA….SCOTT….CARTER ON THE 10TH