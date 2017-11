MONDAY NOV. 27, 2017

YARD SALE…504 CHEYENNE AVE…IN BACK IN GARAGE…TODAY ONLY UNTIL 2 PM….HAVE A MIRROR AND DRESSER…12 PC SETTING XMAS DISHES….LOTS OF JEWELRY

FS…XBOX 360…..LF..BLUE HEELER DOG…..308-279-2108

LF…SET OF 6 HOLE, 16″ RIMS…219-252-9128

LF…HELP REMOVING SNOW AT ALLIANCE PLAZA…CALL MATT AFTER 5 PM…762-4723

LF…ODD JOBS OF ANY KIND….308-629-7043

FS…SET OF BUNK BEDS…CAN BE 2-TWINS…BOTH COMPLETE…$100 WITH BEDDING…..AFTER 7 PM OR 8 AM OR LEAVE MSG….762-3637

FS…LOTS OF XMAS DECORATIONS..ORNAMENTS…MANGERS…VARIOUS PRICES……2-TOTES OF LADIES SIZE 8 AND SMALL/MEDIUM SIZE CLOTHES…MOST LIKE NEW… $100…..WI GAME SYSSTEM WITH 2 CONTROLLERS AND GAMES….$75…..763-9025…629-1332

FS…OLDER CONSOLE TV…$75…….NEW HITCH AND RECEIVER WITHOUT BALL…$195…..RIDING LAWN MOWER…$200…….760-0076

FS…1998 CADDY DEVILLE…NO DENTS…OR RUST…NICE LEATHER INTERIOR…GOOD TIRES…150K MILES….RUNS GREAT…$2300.. CALL FOR INFO….760-6577

FS…1995 F350, 7.3 POWER STROKE TURBO DIESEL…320K MILES…WITH REBUILT MOTOR….2 WD…DUALLY….$1000 CASH….763-1975

LF…THURSDAY SB STAR HERALD…OR SAT. ALLIANCE TIMES HERALD…CALL PAT ….762-8555

FS…XL LADIES WINTER COAT…NEW, NEVER WORN…WHITE…$25….PAIR OF BLACK ONYX EAR RINGS…$20……LADIES WINTER BOOTS…SIZE 8..NEW…$25 OBO….CALL FOR INFO…760-1207

VIAERO…301 E 3RD…763-1111…GREAT PRICES ON NEW PHONES…TABLETS/IPADS….NEW PLANS….LIMITED TIME…EXTENDED HOURS FOR THE HOLIDAYS.

FS…BOX OF SALT AND PEPPER SHAKERS….$20 FOR ALL….SEE AT 1232 EMERSON

FS…CAST IRON GREEN XMAS TREE STAND…$5…….BOX OF C-9 LARGER OUTDOOR LIGHTS…ALL RED….200+ FT AND A 25 FT STRIG ….HAVE SPARE BULBS…$10… CALL 762-4423

FS…18′ MARK TWAIN BOAT AND TRAILER.. OPEN BOW…185 HP MOTOR…RUNS GOOD…FISH FINDER…STEREO….$550 TODAY ONLY.. CALL 760-8389

FS..MISC. .OLDER FURNITURE….DESK…TABLE…PICTURES…SITTING OUTSIDE ACROSS FROM VFW….MAKE OFFERS