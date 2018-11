MONDAY NOV. 26, 2018

HB…TONY FROM LIBBY…..HAVEN WILL BE OPEN DURING THE CHRISTMAS PARADE

FS…JOHN DEERE…MODEL 325 RIDING MOWER….$1200….WILL DELIVER FS….89 SUBURBAN…82 JEEP…81/82 KAWASAKI 1000/1100 SHOP MANUALS …MAKE OFFERS…762-4411…760-4552

LF…HOUSE CLEANING JOBS…HAVE EXPIRENCE….LF…THERESA HALLER….CALL FOR INFO…308-458-7544

FS…SMALL COMPUTER DESK….SQUARE KITCHEN TABLE…OLDER ANTIQUE, VANITY DRESSER…..LF…ODD JOBS OF ANY KIND….308- 629-8058

3RD GRADE CLASS AT ST AGNES…COLLECTING FOOD ITEMS THIS WEEK FOR NW COM ACTION…BULLDOG BACK PROGRAM….BRING TO ST AGNES…BBGH…CARNEGIE….ALLIANCE DENTAL CLINIC…760-4864

FS…OLDER OUTDOOR VASE WITH SILK FLOWERS……308-458-7519

FS…5 HP…20″ SNOW BLOWER WITH CHAINS….READY TO USE….FILLED WITH GAS….$100…..760-9663

FS…CRAFTSMAN 10″ RADIAL ARM SAW…….MEDIUM SIZE WIRE DOG KENNEL…..WILL SELL OR TRADE……760-5040