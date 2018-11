MONDAY NOV. 19, 2018

LF…OLDER CHRISTMAS BLUBS…FROM 50’S-60’S…487-5210, LEAVE MSG

FS…OAK HEADBOARD AND FOOTBOARD…FULL SIZE…$10…QUEEN HEADBOARD…$10….FULL HEADBOARD..$5….TRAILER TO TRADE FOR A GOOD RUNNING PICKUP….308-629-8058

HB…KEVIN….ADDISON

FS…GOLD REFRIGERATOR….WITH MATCHING GOLD STOVE…BOTH GOOD WORKING CONDITION….$50 FOR THE PAIR…760-3428

FS…GOOD WORKING SNOWBLOWER…LIKE NEW…$250….762-1614

GA….LOTS OF FIREWOOD….COME AND CUT WHAT YOU WANT…CALL FIRST…..ALSO HAVE LOTS OF PINE CONES…BRING YOUR OWN BAGS..CALL FOR INFO 487-3426

FS…15′ X 5′ FRAME THAT COULD BE MADE INTO A TRAILER WITH DUAL AXLES……OLDER WOOD VANITY WITH CHAIR……OLDER ROLL TOP DESK…..308-629-8058

FS…LARGE SNOW BLOWER…8 HP WITH 26″ AUGAR…3 SPEED…PLUS REVERSE……..FS…WOOD OR COAL BURNING STOVE IN A STEEL CABINET…ANTIQUE BUT STILL USEABLE…CALL FOR INFO….762-3766

LF…ODD JOBS…CHRISTMAS DECORATING…HANGING LIGHTS…..SNOW SHOVELING…CALL FOR INFO…..308-629-8058

FS…ANTIQUE AVON TORTILLA WARMER…FROM THE 70’S….1910 LUMBER CAMP ANTIQUE BOTTLE……2 ANTIQUE LETTER HOLDERS…2 ANTIQUE FRAMED PICTURES….COCA COLA DISC STYLE PHONE….MISC THROW PILLOWS….MAKE OFFERS….308-458-7519

FS…LOTS OF CROCHET YARN….MAY HAVE OTHER ITEMS….STOP BY 615 MISSISSIPPI–IN ALLIANCE

GA…LARGE UPRIGHT PIANO…COME AND GET IT…..FS…MEDIUM SIZE LADIES BLUE JEAN JACKETS……762-4583

FS…FREE STANDING WOOD BURNING STOVE…EXCELLENT CONDITION…$30……762-8092…760-5517

ST AGNES 3RD GRADE COLLECTING FOOD ITEMS FOR NW COMMUNITY ACTION…BULLDOG BACK PACK PROGRAM