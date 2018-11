MONDAY NOV. 12, 2018

FS…4 -TICKETS TO NU VS MICHIGAN STATE….2 SOUTH ENDZONE AND 2 NORTH ENDZONE….760-2431

FS…KING SIZE MATTRESS…LIGHT BLUE COLOR…GOOD CONDITION…$25….760-1535

FS…6 – DRAWER DRESSER…$20…..4-OLD STYLE – 5 PANEL DOORS….32″ SAMSUNG TV……762-1272

HB….CARLENA AND BOB

CANCER CARD PARTY….ALL ARE WELCOME TO ATTEND…DON’T NEED RESERVATIONS…..COME AND WATCH PRIZE DRAWINGS….LOTS OF NEAT PRIZES….PROCEEDS TO LOCAL CANCER VICTIMS…THANKS TO GENEROUS LOCAL MERCHANTS….PIE AND COFFEE SERVED….CALL 760-3124

FS…KITCHEN TABLE WITH LEAF AND 6 CHAIRS…$35…..OLDER STYLE ROUND MIRROR WITH VANITY…$50…762-2887

HABITAT FOR HUMANITY…BAKE SALE….SATURDAY AT K-MART..10-5 OR UNTIL THEY RUN OUT…DONATIONS TAKEN…CALL CINDY….760-4515……FS….3 -MINI SCHNAUZER PUPPIES….WILL BE READY BY X-MAS….CALL 760-4515…OR SEE AT HERITAGE 6 MALL

FS…1994 CROWN VICTORIA…..EXCELLENT CONDITION INSIDE AND OUTSIDE….GOOD TIRES…NEW BATTERY…..MAKE REASONABLE OFFERS….CALL 762-2072…SEE AT 710 YELLOWSTONE

HB…CARLENA AND BOB

LF…2-3 STRONG DUDES TO MOVE A HEAVY COUCH….. 760-8507

GA…4 KITTENS….8 WEEKS….NEED GOOD HOMES…..762-4537

GA…PIANO….COME AND TAKE IT….760-8652 OR 762-4583

FS…HOMEMADE SALSA…$5 PER JAR…….STAND UP STYLE KEROSENE HEATER…$25…….YARD MAN LAWN MOWER…NEEDS MINOR WORK….$10….. CALL FOR INFO…762-3816

HB…CARLENA AND BOB

HB…BOB AND CARLENA

HB…BOB AND CARLENA

FS….1-GIRLS MOUNTAIN BIKE…$20….1-BOYS 27″ 10 SPEED BIKE …$30……760-0076…..HB…. SOFIA IN TEXAS…WAS ON SATURDAY

FS….10″ CRAFTSMAN RADIAL ARM SAW…WILL SELL OR TRADE…….FS…MEDIUM SIZE WIRE DOG KENNEL…760-5040

FS…E-MACHINE COMPUTER…$50….308-631-1551

LF…ODD JOBS OF ANY KIND….308-629-1143

FS…ANTIQUE VANITY….$100…..OAK BEDROOM SET WITH HEADBOARD, FRAME…BOOK SHELF…ETC….ANTIQUE LANTERANS……GA…COUCH….308-629-8058

FS…ELECTRIC SNOW SHOVEL….$20…..760-5155