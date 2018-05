MONDAY MAY 7, 2018

FS…2-18 SPEED BIKES…$20 EACH…..LF..BLUE HEELER…MALE OR FEMALE……XBOX 360 GAME SYSTEM…760-5155

GA…MISC PAVER BRICKS…VARIOUS SIZES….COME AND GET THEM AT 655 NEWBERRY IN ALLIANCE

FS…GRANDFATHER CLOCK…TALL…16 HAMMER…VERY ORNATE , ALL OAK….WORKS GOOD….$1000… CALL FOR INFO…760-0537…760-4353

FS….GARDEN ROCKS…..762-7664

LF….SOMEONE TO TILL A GARDEN….762-4746

VIAERO….301 E. 3RD….763-1111…..$500 SAVINGS ON SPRING SMART PHONES…..TRADE IN WELCOME…..SPECIALS ON TABLETS…2 LINES $100….HOME PRO CONNECT INTERNET….BUSINESS DISCOUNTS AVAILABLE….NO ACTIVATION FEE ON PREPAY….M-F..8-6…SAT 9-4

FOUND….SM DOG…1421 OTOE ROAD IN RAINBOW ACRES…..BROWN AND WHITE WITH COLLAR AND HANDKERCHIEF…NO TAGS…MALE…..FOUND SUNDAY…760-2332

LF…TIRES…185-70-R14…NEED 2…..760-5304…LEAVE MSG

LF…TIRE AND WHEEL FOR A DODGE 3500 PICKUP– TO USE FOR A SPARE….LF…2003-05…DODGE 4WD, QUAD CAB PICKUP…760-5543

LF…OLD CARPET PIECES…ANY COLOR OR SIZE…..760-2147

LF…SOMEONE TO MOW A SMALL ACERAGE….CALL FOR INFO…760-9311 ALSO HAVE FOR SALE….2 – SETS OF 235-70-16 TIRES….$40 AND $100 CALL 760-9311

FS…CHAR BROIL TRUE INFRA RED BBQ GRILL….VERY GOOD CONDITION…$100…..2 SET OF QUARTZ HALLOGEN WORK LIGHTS WITH STANDS…. NEW IN BOX…$20 EACH…762-1182