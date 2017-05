MONDAY MAY 22, 2017



FS…COMPLETE QUEEN BED WITH MATT..SPRINGS…PADS…SHEETS..COMFORTERS…PILLOWS…HEADBOARD…ASKING $250…..2 OAK TV STANDS…$25 EACH….2-TV’S..16″..19″…$40-$50….MISC GARDEN HOSE…ALL SIZES….$20….629-1172

LF….SOMEONE WITH A HEAVY DUTY MOWER TO MOW YARD AND ALLEY….SOMEONE TO ROTO TILL A GARDEN…760-3739

HB..CARI…FROM FAMILY

LF…GOOD USED SELF PROPELLED MOWER AND A GOOD USED RIDING MOWER…762-5689

HB…MURPH….FROM MOM AND SISTERS AND BROTHERS AND GRANDKIDS

LF…10- BIG ROUND BALES…PREFER ALFALFA WOULD TAKE GRASS IF NECESSARY….760-3808

FS…PICKUP TOPPER WILLL FIT A SMALLER PICKUP….72.5″ X 82.5″…BACK OPENS…ALL GLASS…ALL WINDOWS….GOOD CONDITION…$75…308-360-0859-HAY SPRINGS…. CAN SEND PICTURES

FS…TROLLING MOWER…$25…WORKS GOOD……2 GLASS TOP END TABLES WITH MATCHING LAMPS….$40…..WOOD BURNING STOVE WITH AX..SLEDGE AND 4 WEDGES…$100…..SMALL S-10 PICKUP BOX WITH TOPPER….$200……RECEIVER FIT A HITCH….$10….308-629-1516

LOST…GRAY AND WHITE STRIPED KITTEN….MISSING FROM 3RD-4TH YELLOWSTONE/NIOBRARA/SWEETWATER AREA….762-4411…760-4552

FOUND CELL PHONE AT ST JOE PARK BY SWING SET….CLAIM AT HOLY ROSARY OFFICE…CALL…762-2009

HB…BY LOLA

VIAERO…301 E. 3RD…763-1111….SUMMER KICK OFF…ENTER TO WIN A BIG SCREEN…HEADPHONES….CAMERA….NOW IS A GOOD TIME TO SWITCH….NEW PROMOS….NEW PRODUCTS…REBATES…HIGH SPEED INTERNET…ACCESSORIES….BNSF..MILITARY..HOSPITAL DISCOUNTS

HB…CRYSTAL FROM GRANDMA

FS..SET OF 4 GOODYEAR WRANGLERS…LT P265 65 R18 TIRES…CALL FOR INFO….763-9350

FS…SMALL EVERGREEN TREES….IN POTS…$1 EACH….762-4583

LF…INFO ON UPHOLSTRY OR CARPET CLEANERS…760-2223

FOUND IN ALLIANCE…..NUT DRIVER…760-2100

LF…ODD JOBS OF ANY KIND…..FS…GOOD WORKING MICROWAVE OVEN….$30…..760-0076

FS…3 AXLES OFF A TRAILER HOUSE…WITH TIRES AND WHEELS…$150 FOR ALL……760-8471