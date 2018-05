MONDAY MAY 21, 2018

FS…FLAT BED TRAILER…CAN CARRY A RIDING MOWER….ADULT SIZE BIKE……760-5155…SEE AT H-7 TOWER PLAZA

FS…AIR COMPRESSOR….$100……JIG FOR A TABLE SAW…$50…..SHOP MANUALS FOR CHEV SUBURBAN/PICKUP….82 JEEP….81/92 KAWASAKI 1000/1100 MOTORCYCLE…MAKE OFFERS……ANTIQUE 36″ X 82″ DOOR WITH OVAL GLASS…$300…762-4411….760-4552

FS…BLONDE DROP LEAF TABLE WITH 4 CHAIRS…$60…..ENTERTAINMENT CENTER…$50….BOTH EXCELLENT CONDITION….763-1388

LF…QUEEN BED FRAME….760-8905

VIAERO….301 E 3RD…763-1111….GREAT DEALS….SPRING SMART PHONE PROMO…..ASK ABOUT FREE PHONES WITH ACTIVATION…..2 LINES $100…HOME CONNECT INTERNET NOW AVAILABLE IN HEMINGFORD AND HAY SPRINGS….OPEN M-F…8-6….SAT 9-4

LF…ITEMS FOR VACATION BIBLE SCHOOL….NEED PAPER TOWEL EMPTY CARDBOARD ROLLS…..MISC COLORS OF PAINT….BLACK…BROWN…GREEN…ETC….KIDS POOLS…..HULA HOOPS….PLASTIC SWORD….STRYOFOAM SHEETS…760-6111

FS….2-EVEN FLO PORTABLE PLAY PENS…LIKE NEW…MAKE OFFERS….DEER ANTLER STYLE CHANDLIER….LOG STYLE, END TABLE….CALL FOR INFO….308-458-7519

GA….2 KITTENS….1-GRAY,WHITE, BLACK STRIPPED….1-CALICO…NEED GOOD HOMES….1-MALE…1-FEMALE…….FS…WOOD KEG MADE INTO A COOLER…$10….762-3816

LF…LAWN MOWING…ODD JOBS…760-4455