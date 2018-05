MONDAY MAY 14, 2018

FS…ELEMENT BRAND TV…$70.. NEW….WITH REMOTE…CALL FOR INFO….308-641-5281 CALL OR TEXT

HB…DAVE

LF…GOOD WORKING WASHER….308-778-7446…JIM

GA…METAL SWING FRAME…..762-9648

FS…AIR COMPRESSOR…REDUCED TO $75….MENS DIAMOND RING…REDUCED TO $300…..JIG FOR TABLE SAW…$50…..1989 CHEV PICKUP/VAN FACTORY SHOP MANUALS…..1982 JEEP SHOP MANUAL AND 1981-82 KAWASAKI KZ 1000/1100 SHOP MANUAL….$50 EACH…..36 X 82 ANTIQUE DOOR WITH OVAL GLASS…150+ YEARS OLD….762-4411…..760-4552

LF…ELK TOOTH, SIZE 6, LADIES RING…..760-4353

FS…HITCH AND RECEIVER…REDUCED TO $85…760-0076

VIAERO….301 E 3RD….763-1111….2 LINES $100….NEW PHONES AND TABLETS…..PRO CONNECT INTERNET NOW IN HEMINGFORD AND HAY SPRING…..OPEN M-F..8-6…SAT 9-4

FS…AIR COMPRESSOR…$50..WORKS GOOD…….LARGE FENCE DOG KENNEL…..ROUND OAK TABLE…$25……308-629-7043

FS…LARGE BLUE RECLINER…$500…..COUCH…$35…..SMALL BROWN RECLINER…$100…..762-5930

GA….DRYER….WORKS GOOD…10 YRS OLD…COME AND PICK IT UP…..14 MILES OUT OF ALLIANCE….760-1333

LF…OUTDOOR DOG KENNEL….760-5014

LF…POTTING SOIL AND FLOWER POTS…..MISC NUTS, BOLTS, NAILS, SCREWS AND GEARS…..FOR SCOUT PROJECT…NEED ASAP BY 6 PM TONIGHT….763-9025…629-1332

FS…2-18 ADULT SIZE BIKES……..760-5155

HONOR FLIGHT WILL LEAVE CHADRON 10 AM….THURSDAY MAY 17 COMING THRU ALLIANCE AROUND 11 AM

LF…HOSES FOR A BISSEL UPRIGHT VAC…….FS..1985 OLDS DELTA 88….ROUGH LOOKING, BUT RUNS, WITH LOTS OF NEW PARTS…762-3709 LEAVE MSG