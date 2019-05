MONDAY MAY 13, 2019

LF…SOMEONE TO DO YARD WORK…MOWING..TRIMMING… ETC….CALL FOR INFO….434-262-2860-IN ALLIANCE…ASK FOR TIM

LF…FULL SIZE WINDMILL FAN AND TAIL…APPROX. 8’….760-0926..LEAVE MSG

GA…HOSTA BULBS….COME AND DIG THEM AND TAKE THEM…..FS…2 NEW STRAWBERRY POTS…$15 EACH…762-1508

FS…METAL DETECTOR….18 QT ROASTER….CD’S AND TAPES….SUSAUGE STUFFER….TV ANTENNA…FULL SIZE MATTESS…LOT’S OF OTHER MISC ITEMS…..308-629-7318…SEE AT 423 BOYD…APT #307… NOW TIL 1 PM TODAY

FS…2 MICROWAVE OVENS….MISC 16″ TIRES…..MISC HOUSEHOLD ITEMS……LF…COUCH AND OR LOVESEAT THAT RECLINES…..GOOD RUNNING CAR FOR LOW $…..308-778-6260

FS…HONDA RANCHER ATV…4WD…WITH SNOW BLADE…ELECT SHIFT…3650 MILES….CALL FOR INFO….760-0919

FS…UPRIGHT KENMORE FREEZER….$100…..760-4212

FS…POKER CHIPS….1-FULL CASE…1-MOSTLY FULL CASE…$15 EACH OR $25 FOR BOTH……COMBO LANTERN/LAMP/SIREN/AM-FM RADIO/ CLOCK…BATTERY OPERATED…$10……COLEMAN LANTERN…BATTERY OPERATED…NEW….$10…..CENTURY LINK HOME INTERNET ROUTER..$25……ALUM CAN CRUSHER…MAKES BRICKETTES…PORTABLE ON WHEELS….ASKING $2500 OR BEST OFFER….308-430-3284

FS….GE WASHER…2 YRS OLD…TOP LOADER…….LF…STOLEN LICENSE PLATES….760-4455…TURN IN AT ALLIANCE POLICE DEPT.

VIAERO….301 E 3RD…763-1111…KICK OFF DOGS ACROSS AMERICA BEGINS ON FRIDAY…ALL DAY…STOP BY AND TRY SOME $5….PROCEEDS TO PILLARS FOR THE PARK……MOMS…DADS AND GRADS PROMO ON NOW…SPECIALS ON PHONES…TABLETS…ETC….M-F..8-6…SAT…9-4

FS…LIKE NEW…22 TON, LOG SPLITTER…USED VERY LITTLE WITH APPROX 1-1.5 CORDS OF WOOD…..PORTABLE WITH VERTICAL AND HORZIONAL SHAFT….SEE AT 720 SHERIDAN IN HEMINGFORD…308-487-5518

FS…FORD EXPLORER…CALL FOR INFO….308-629-8058

FS…REFRIG…GOOD FOR A GARAGE OR SHOP….$50…760-4455

FS…MICROWAVE OVEN…WORKS GOOD…$30…….HITCH AND RECEIVER…LIKE NEW…$65…..FRONT GRILL OFF AN 1987 FORD RANGER…$30………760-0076

FS….1991 TALON…REPAINTED…NEW MOTOR AND TRANS…NEEDS PUT TOGETHER….GOOD PROJECT CAR….307-299-7097-SIDNEY

FS…ANTIQUE WOODEN 3 DRAWER DRESSER ON WHEELS….$50 OR BEST OFFER…..BOOK SHELF…$40…..TALLER BOOK SHELF…$75…..6-STEEL FENCE POSTS…$20 FOR ALL…..762-5930