MONDAY MARCH 4, 2019

LF…10′ X 10′ PIECE OF CARPET….PREFER BLUE….308-458-7621

LOST….ADULT SIZE WALKER…SIT DOWN STYLE WITH PADDED SEAT AND 4 WHEELS…IF FOUND PLEASE CALL…..308-737-1018

FS…BLACK ANGUS BABY HEIFER CALF….308-430-0531

FOUND….WALKER…CONTACT DEPT. OF ROADS

FS…METAL COAT LOCKER……3 -WALL MIRRORS…1-DOOR MIRROR….ELECTRIC MEAT GRINDER…..ELECT. CROCK POT….OTHER MISC HOUSEHOLD ITEMS…..MAKE OFFERS……762-4948

HB…KATRINA…..”GRANDMA’S BUG”

HB…JUSTIN–SUNDAY