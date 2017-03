MONDAY MARCH 27, 2017



LF…CANNING JARS…ANY SIZE….760-1253

LF…GOOD USED LAWN EDGER……LF…10 SPEED BIKE…ANY CONDITION….LF…ODD JOBS OF ANY KIND….629-1143

LF….SOMEONE TO DO FENCE PAINTING……LF…RECLINER LOVE SEAT IN BIEGE OR TAN COLOR….WROUGHT IRON PLANT STANDS…760-4865

FS…PICKUP TOPPER TO FIT A 93 LONG BOX FORD…$30……FS..WOOD BURNING STOVE…WITH AXE..SLEDGE AND WEDGES…REDUCED TO $100…..2 GLASS MATCHING END TABLES WITH MATCHING LAMPS…$40 FOR ALL….760-9368 OR SEE AT 472 CODY AVE

LF…CHILD’S SIZE EASL…..762-6909

FS…5 LARGE TRASH BAGS FULL OF WOOD MULCH…$50 FOR ALL… CALL 760-8847

FS…BREAKFAST NOOK STYLE TABLE WITH 2 STOOLS…$50….WHEELED WALKER….FOLD UP WHEELCHAIR…$20 EACH…..CEILING FAN…$15…NICE CANISTER SET…$10….WESTERN SQUARE DANCE RECORDS…$10 EACH……NICE WOOD CALENDER….MISC PICTURE FRAMES……SEE AT 521 W. 3RD…CALL MIKE AT 760-2929

LF…SOMEONE MOW 2 LAWN’S FOR SUMMER….762-6127 FOR INFO OR TO GIVE AN ESTIMATE ON $

LF…HOUSE CLEANING OR OTHER ODD JOBS….760-2576….762-1589

FS…MISC VIDEO TAPES….308-458-3935…760-1182…LF…BLUE HEELER DOG FOR A FAMILY PET….SEE AT 604 PARK AVE LOT #2 IN HEMINGFORD

LOST…BLUE WALLET…ON SATURDAY…PLEASE RETURN TO APD OR CALL 308-458-7127

FS…MISC LUMBER FROM A HOME BUILT IN THE 1930’S ..MISC ..2X4’S..2X6’S…2X10’S…1X8’S…1X10’S…VARIOUS LENGTHS…8′-10′-12′ ….MISC RED OAK FLOORING….CALL FOR INFO AT 308-430-3284

FS…SET OF 4 HANCOOK , LT 245-75-R17″ 10 PLY TIRES… ON 8 LUG POWERSTROKE RIMS WITH CENTER CAPS AND LUG NUTS….$300 FOR ALL….760-8389

INDOOR GARAGE SALE…119 W. 3RD…NEXT MASONIC TEMPLE…HAVE AN ANTIQUE SINGER SEWING MACHINE FROM THE 1930’S….WORKS GOOD….OPEN AFTERNOONS 1:30-5:30 PM

FS…WINDOW AC….BROTHER SEWING MACHINE….LF…ODD JOBS OF ANY KIND…..CALL 308-629-7043

LF…AIR POPCORN POPPER….762-3172

LF….2–215 55 R 18 TIRES……LF…CANA BLUBS…….760-0076

FS…PUREBRED FEMALE CHIHUAHUA WITH PAPERS…629-7043

FS…DUCK EGGS…..WHITE AND GREENISH COLORS…CALL FOR INFO 487-3603

HB…BY LOLA

FS…ROUND DINNING ROOM TABLE AND 4 CHAIRS…..ALSO A NICE LOVESEAT…$65 OR WILL SELL SEPERATE…763-8302