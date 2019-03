MONDAY MARCH 25, 2019

FS…2000 CHRYS. HANDICAP ACCESSIBLE MINI VAN…WITH WORKING ELECTRIC LIFT….DRIVERS SEAT COMES OUT IF NECESSARY….WITH DOUBLE SLIDING SIDE DOORS…VERY GOOD CONDITION…$5000….LF…HOUSE CLEANING JOBS…..308-458-7544

FS…ANTIQUE 3 DRAWER DRESSER ON WHEELS…$300……BOOK SHELF….ASKING $40 OR BEST OFFER……..6-STEEL FENCE POSTS….$20 FOR ALL….762-5930

FS…MARTINS 1942 GMC RED FIRETRUCK….$3000…..762-2072

FS…2-SHOE RACKS WILL HOLD 9 PAIRS EACH….$10 EACH….762-1646

LF…WORK TO HELP REPAIR DRIVEWAYS AND LANES…HAVE TRACTOR WITH BLADE….LF…AREAS TO MOW THIS SUMMER…..LF..TRUCK DRIVING JOBS……LF…ODD JOBS OF ANY KIND….308-672-5583

FS…JOHN DEERE RIDING MOWER WITH 48″ CUT….$200….RUNS GOOD AND READY TO USE……763-8968

LF…SOMEONE TO DO SOME CLOTHING ALTERATIONS….760-9663