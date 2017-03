MONDAY MARCH 13, 2017

FS…BLACK ANGUS HEIFER CALF…4-5 DAYS OLD…308-430-0531

LF…BUILDING TO RENT FOR A SMALL BUSINESS….763-1954

LF…BLUE HEELER DOG…MALE OR FEMALE…760-1182

FS..LARGE PUSH STYLE WHEEL CHAIR….760-1875….HB…SANTOS FROM AUNT JUANETEA

HB…ERIC…FROM DAD

FS…3-255-70-R17 TOYO TIRES…MAKE OFFERS…762-4583

FS…ROCKER/RECLINER…LIGHT BROWN COLOR…NON SMOKING OR PETS ASKING $25…760-4455

INDOOR GARGAE SALE…119 W 3RD….OPEN DAILY 1:30 TO 5:30 PM

FS…ESTATE GAS KITCHEN STOVE…GOOD CONDITION/READY TO USE…$170….4-245 75 R 16 TIRES…$50 OBO…..DEER ANTLER LAMPS…$30…..5TH WHEEL PLATE FOR CAMPER TRAILER WITH BALL…$450…READY TO USE….OLDER ANTIQUE MEAT HOOKS….CALL FOR INFO….OLDER HD TV…$10 OR BEST OFFER…WIRE DOG CRATE…MEDIUM SIZE…$50…CALL FOR INFO ON ALL ITEMS….760-4158 IN ANGORA

FS…BREAKFAST NOOK TABLE WITH STOOLS…$50….ADULT SIZE WALKER WITH SEAT AND STORAGE…WHEEL LOCKS…GOOD CONDITION…$20….CALL FOR INFO…760-2929…AFTER 3 PM

LF…2-TIRES…P225 60 R 16….308-458-7555

FS…CORNER COMPUTER DESK…WITH SLIDE OUT KEYBOARD TRAY AND CD HOLDERS…$50……LAWN MAN LAWN MOWER…$30…..2- STEEL WATER PROOF BOXES…. WOULD MAKE GOOD TOOL BOXES…$20 EACH…762-3816

FS…1997 LINCOLN…NEEDS BATTERY AND AIR SHOCKS…$500..RUNS GOOD…760-9368

FS…SMALL GENERATOR…..MISC SHOVELS…..LAWN EDGER….308-631-1551