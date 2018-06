MONDAY JUNE 4, 2018

FOUND….2 CONCERT TICKETS…CALL AND IDENTIFY…763-1459

FS…AIR COMPRESSOR… $75….JIG FOR TABLE SAW…$50…CHEV SERVICE MANUALS FOR CHEVY SUBURBAN/PICKUP…$25…..1982 JEEP MANUAL…KAWASAKI MOTORCYCLE MANUAL…MAKE OFFERS….ANTIQUE 36′ X 8O’ DOOR WITH OVAL GLASS…$200….762-4411…760-4552

FS…COUCH AND LOVESEAT….WITH FLOWER PATTERN….GOOD CONDITION…ASKING $200…..LF…9 /12′ OR APPROX 100+ ” CURTAIN ROD CALL…308-760-7772

GA…BABY JUMPER….BABY “BUMBO SEAT”…..HOT TUB COVER APPROX. 7 ‘ X 7’….EVERTHING IN GOOD CONDITION…..760-1208

LF….COMPUTER KEYBOARD AND MOUSE WITH USB CONNECTIONS…..LF…PERSONAL MOBILITY SCOOTERS….760-8036

FS…2 BLUE RAY PLAYERS WITH HULU AND NETFLIX….WITH HDMI AND REMOTE….SONY AND SAMSUNG BRANDS….$30-$45….FS…2 WHEEL HAND TRUCK …$15…763-9538

FS…SET OF 14 CT GOLD EAR RINGS…NEW…$10……48 QT COLEMAN COOLER WITH HANDLE AND WHEELS…$20……GRILL MASTER 2 BURNER PROPANE TABLETOP GRILL WITH WINDBREAKS….$10…….MISC CAMPING EQUIPMENT….TOOL BOXES….TACKLE BOXES…MINNOW BUCKETS…MAKE OFFERS….762-3816

ALLIANCE BEREAN CHURCH VACATION BIBLE SCHOOL..16TH AND EMERSON….JUNE 11-15….4 YRS UP TO 5TH GRADE…9-11:30 AM….BBQ FOR PARENTS ON FRIDAY…..REGISTER AT 762-2250 OR ALLIANCEBEREAN.COM

FS….HAVE 3 TRAILERS FULL OF MISC GUY STUFF….WILL SELL…TRADE…GIVEAWAY OR THROWAWAY…HAVE 3 WHEEL MOBILITY SCOOTERS…..RIMS…..WINDMILL TAIL FINS…..CAMPER BUMPER….SUZUKI QUADRUNNER HAVE HONDA MOTOR TO GO WITH IT…WILL SELL TOGETHER….HAVE OTHER ITEMS TOO…..CALL FOR INFO 760-1396

FS…YAMAHA ELECTRIC KEYBOARD….MONGOOSE MT BIKE….PORTABLE GRILL…..READY TO USE….760-5040

HB…BILL….JUNE 10TH