MONDAY JUNE 25, 2018….6 MONTHS TIL CHRISTMAS!!

GARAGE SALE…TODAY ONLY…504 TOLUCA…$3 PER BOX

LOST….STATE ID CARD….LAST USED AT DOLLAR GENERAL IN ALLIANCE PLEASE RETURN TO PAT KRIZ

FS…GEORGE FOREMAN ELECTRIC GRILL…GOOD FOR INDOORS…REDUCED TO $40….763-1954

FS…KITCHEN TABLE WITH 2 CHAIRS…ART DECO, METAL/CROME STYLE…ASKING $40….762-2887

FS…NICE LEATHER COUCH AND MATCHING LOVESEAT…$400 FOR THE PAIR….OR $250 FOR COUCH…$150 FOR LOVESEAT…….FS…SMALL TO MEDIUM, BOYS…UNDER ARMOR BRAND… SHIRTS…SHORTS…TIGHTS AND OTHER MISC BOYS CLOTHES….SWEATERS…DRESS PANTS…ETC…SOME NEW CONDITION….760-0872…..OR 760-4344 AFTER 1 PM

MISSION STORE IS LOOKING FOR A GROCERY KART…CALL 762-7734

LF…SOMEONE TO DO LAWN SERVICE….MAINLY ..FERTILIZING AND WEED SPRAYING…..763-1458

HA…BY LOLA

VIAERO….301 E 3RD….763-1111….PRO CONNECT INTERNET NOW AVAILABLE…NEW PHONES….PLANS…ETC….OPEN M-F..8-6…SAT 9-4..CHECK THE FIREWORKS STAND

FS…STAR WARS 1977 SOUNDTRACK ALBUM…..GONE WITH THE WIND..1967 SOUNDTRACK ALBUM….1940’S EDITION OF THE BOOK “GONE WITH THE WIND”…..MISC STRING TRIMMERS….CALL FOR INFO…760-2408

FS…3 TRAILERS FULL OF MISC “GUYS” STUFF….TIRES, SEVERAL FULL SETS…ALL SIZES…..MISC. RIMS….PARTS…STEEL TABLE…SPIRAL STAIRCASE….MOTOR….CUSHMAN TIRES….HARLEY PIPES…GARAGE HEATER….HEADERS….OTHER ITEMS….MAKE OFFERS…WILL TAKE ANY OFFER….760-1396

FS…1960’S CHEV WIRE HUB CAP WITH 3 BAR SPINNER…$30….PAIR OF PORCELLIAN GAS STATION LIGHTS…GRAY/BLUE..$80….LADIES YOUTH SIZE LARGE MOTORCYCLE HELMET…PINK….$30…..2 SETS OF JUMPER CABLES…$5-$15…….235-70–16 TIRES…$40…GOOD FOR WORK CAR………760-9311

FS…AIR COMPRESSOR…REDUCED TO $70…..JIG FOR A TABLE SAW…$50…..CHEV SUBURBAN/PICKUP/VAN SHOP MANUALS…MAKE OFFER…….1982 JEEP SHOP MANUAL…MAKE OFFER…..1981 KAWASAKI KZ1100 MOTORCYCLE MANUAL..MAKE OFFERS…..GA..MISC JELL FREEZER PACKS…762-4411…760-4552

FS…ESTATE DRYER..WORKS GOOD…$40…..OAK CRIB…$50….763-1504

FS…CEMENT BIT FOR HAMMER DRILL….2′ LONG…APPROX 1 1/4″ WITH HANDLE…$7……..BOOKLET OF TOKENS…APPROX 190…FROM ALL OVER NEBRASKA…WILL SELL IT ALL FOR REASONABLE OFFER…..BOX OF BABY CLOTHES…INFANT SIZE AND UP….SOME NEW….$10 FOR ALL….763-8738

LF….LADY WHO CAN HELP CLEAN SOME HIGHER AREAS IN THEIR HOME…APPROX. 2 HOURS…..WILL PAY….762-1320