MONDAY JUNE 24, 2019

FS…HUTCH OR DRESSER AND BOOKCASE…$75…..OVERSIZE CHAIR WITH OTTOMAN…$75……DINNING TABLE WITH 2 INSERTS & 3 CHAIRS…$75…..BLACK LEATHER DESK CHAIR…$20….SCANNER/COPIER…$20…..COUCH…$75…COFFEE TABLE…$25…POOL CUE WITH CASE..$10…NEW ADULT SIZE 7 ROLLAR BLADES…$10….760-5125

GARAGE SALE…..EVERYTHING MUST GO…9-5 EVERYDAY…LOTS OF MISC ITEMS….ADDING LOTS OF NEW ITEMS…APPLIANCES… 415 W 4TH

FS…OLD POP UP CAMPER…GUTTED OUT…NO TOP…BUT WORKS FOR A UTILITY TRAILER….$100….WOULD TRADE FOR A GOOD WORKING MOWER AND A FEW $….763-8968

GA…2 WOOD PALLETTS….GOOD FOR BURNING OR PROJECTS…AT PETERSON DRUG….ANOTHER PALLETT AT SW SIDE OF OLD K-MART BUILDING …COME AND TAKE THEM

FS….1-FULL BUNDLE OF ROOFING SHINGLES…1- 1/2 BUNDLE…NEW…$30 FOR ALL….762-3709

LF…ODD JOBS OF ANY KIND…..LF…GOOD WORKING WASHER AND DRYER……308-760-5038

VIAERO….HAMBURGER FRIDAY…11-1…..763-1111….ASK ABOUT SPECIALS AND MORE…FREE INSTALLATION ON PRO CONNECT INTERNET…THIS MONTH ONLY…301 E. 3RD…M-F…8-6…SAT..9-4

HB… MISC. CANNING JARS…$3…….LF…WORKING MOWER OR RIDING MOWER FOR LOW $ OR TO GIVE AWAY….760-3234

GA…RABBITT HUTCH…GOOD CONDITION…GOOD AND CLEAN…COME AND GET IT…..762-3816

CHAMPIONSHIP GAME OF CLAIR CONLEY TOURNAMENT….6 PM TONIGHT AT BOWER/SHANKLAND FIELD…COME SUPPORT OUR TEAM

FS…14 CT GOLD/SILVER LADIES RING…$75…..DROP LEAF TABLE AND 2 CHAIRS…$60…760-4353

FS…16′ TANDEM AXLE TRAILER…HOME MADE…$1200…..760-8372