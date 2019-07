MONDAY JULY 8, 2019

FS…2 MICROWAVES…COFFEE POTS….DIABETIC TESTING SUPPLIES…MISC HOUSEHOLD ITEMS…MAKE OFFERS….308-778-6260-IN ALLIANCE

GA…GOOD USED RECLINER…..1024 GRAND…762-5756

FS…WINDOW AC…WORKS GOOD….READY TO USE…$75…760-2858

LF…4-SHIPPING PALLETTS…IN GOOD CLEAN CONDITION…CALL FOR INFO 760-1933

FS…2 BR MOBILE HOME OR WOULD TRADE FOR A USED MOTOR HOME…..FS…1994 FORD PICKUP….1986 NISSAN…..308- 520-1697

LF…FULL TIME RANCH WORK …ODD JOBS OR DAY WORK IN ALLIANCE AREA…..HAYING…ETC…HAVE REFERENCES AND EXPIRENCE…760-9927

FS…5TH WHEEL HITCH…$85…..2-MICROWAVE OVENS…WORK GOOD…$25 EACH….760-0076

FS…SMALL PROPANE… OPEN FLAME …$25…760-3414

FS…FULL WEIGHT SET….WITH BENCH…EXCELLENT CONDITION….CALL FOR INFO AT…. 762-5236 OR 760-0760

ALLIANCE SPARTANS….JRS WILL PLAY TUESDAY VS WESTCO EXPRESS….5 PM…9 INNS……THURSDAY…SRS VS WESTCO ZEPHYRS….5-730…..FRIDAY SRS VS SPEARFISH…5-730…COME SUPPORT OUR TEAMS

FS…NICE… DOUBLE PEDESTAL TABLE WITH 5 ROLLAR CHAIRS…$100….FS…KITCHEN AID BLENDER..LIKE NEW…$40…..BRIDGEPORT AREA ….308-279-0906

VIAERO…GREAT PROMOS…BUY ONE GET ONE ON SAMSUNG PHONES…IPHONES….TABLETS….HOME PHONE…HOME INTERNET…DISH TV….301 EAST 3RD…763-1111…FINAL DAY FOR BURGERS AND HOT DOGS

NCAP….TAKING APPLICATIONS FOR HEAD START….STARTING THIS FALL…1/2 AND FULL DAYS…HOME BASED….CALL FOR INFO AND APPLICATIONS….FREE SCREENING CLINIC IN LINCOLN FOR SHRINERS HOSPITAL…AUG. 5 AND SEPT. 9….MOBILE FOOD PANTRY…JULY 25……308-762-2563

FS…TAN, DOUBLE RECLINER SOFA…$300…LIKE NEW….QUEEN BOX SPRING AND MATTRESS…..HUMIDIFER… MISC. COMPUTER ITEMS….CANISTER STYLE VAC….760-2409