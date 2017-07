MONDAY JULY 31, 2017

LF…4 WHEEL WALKER WITH HAND BRAKES….762-3532 LEAVE MSG

FS…NICE CLEAN DOUBLE BED WITH MATTRESS AND SPRINGS…760-2223 IN HEMINFORD

GA…HAVE 4 BAGS OF APPLES…COME AND GET THEM….521 W. 3RD

LF…GOOD, CLEAN QUEEN SIZE MATTRESS….760-4495

FS…PAINTERS EASL…CAST IRON…TALL…GOOD SHAPE…760-4353

FS…2005 FORD EXPEDITON….7 PASSENGER…4WD…GOOD TIRES…NICE INTERIOR…136K MILES….RUNS GOOD…WILLING TO MAKE A DEAL….762-5454

YARD SALE….407 SNYDER PLACE….SOUTH OF KANSAS STREET…HAVE LOTS OF LIKE NEW LADIES CLOTHES AND SHOES….OTHER MISC ITEMS…TUESDAY ONLY…8 AM TIL ?

GA…LARGE WOOD DESK….WOBBLEY CARD TABLE AT WIC OFFICE AT 619 BOX BUTTE… COME AND GET IT…OPEN UP TO 5 PM TODAY…CLOSED NOON TO 1 PM…762-3696

FS…1999 HONDA CIVIC….75K MILES ON NEWER MOTOR…GOOD TIRES….HEATER CORE REPLACED…$1000 OR BEST OFFER…760-2403

LF…PIANO TEACHER FOR A BEGINNING STUDENT….760-7907

FS…SET OF 4 TIRES…P265 65 R 18…1/2 TREAD OR MORE…..JOHN DEERE AND IHC OLDER TRACTOR TIRES AND RIMS……LOOKING FOR SOMEONE TO DO SOME WOODWORKING…760-2147

LF…FULL SIZE BED DUST RUFFLE…TAN OR CREAM COLOR…CALL 762-6425 LEAVE MSG

VIAERO…301 E. 3RD…763-1111….STUFF THE BUS …CHRISTMAS IN JULY SPECIALS……OPEN TIL 8- 6 M-F…SAT 9-4

FS…WI FI DIGITAL THERMOSTAT….$75…EASY TO INSTALL…760-8688

HB…BY LOLA

GARAGE SALE….HAVE LOTS OF DEMIM PANTS…MENS AND LADIES…SOME LIKE NEW….$2 PER PAIR….SEE AT 615 MISSISSIPPI…TODAY ONLY

FS…MISC HOUSEHOLD ITEMS…FURNITURE…KITCHEN ITEMS…AT 804 SWEETWATER…ESTATE CLEARANCE SALE……FS…2 DECORATIVE SWORDS…WITH EEL SKIN HANDLES….NOT FOR KIDS…$700 FOR THE PAIR…WOULD CONSIDER TRADES….763-8738

LF…ODD JOBS OF ANY KIND……308-629-7043