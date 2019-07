MONDAY JULY 22, 2019

LF…PART TIME WORK OF ANY KIND…..763-1954

GIVE AWAY….HAVE A BOX OF QUART SIZE…PINT SIZE AND JELLY JARS…..MISC CANS OF SPRAY PAINT…AND OTHER MISC PAINT…COME AND TAKE IT……747 W. 14TH-ALLIANCE

LF…WORK IN HAY FIELDS……308-760-9927

YARD/MOVING SALE…..ALL WEEK LONG….SOUTH OF LARGE WATER TOWER….H-11 TOWER PLAZA….EVERYTHING MUST GO…MAKE OFFERS….HAVE TO GIVE AWAY….2 WHITE FEMALES…BLACK FEMALE AND ONE ORANGE MALE KITTENS..NEED GOOD HOMES

LF…SMALL DOG FOR A FAMILY PET…PREFER POMERIANIAN TO GIVE AWAY……FS…KIRBY VAC WITH ALL ATTACHMENTS….2 SMALL MICROWAVE OVENS….COFFEE POTS…MAKE OFFERS…..DIABETIC BLOOD TESTING KITS…NEW CONDITION…$20 EACH…..LARGE PAINTING ESAL…MISC HOUSEHOLD ITEMS….MAKE OFFERS…308-360-3944

FS…BANJO…$300……GUITAR…$400……KIDS ELECTRIC RAZOR MOTORCYCLE…$200…..ROLL TOP DESK…$200…..760-6089 AFTERNOON

FS…APROX. 110 SMALL SQUARE PRARIE HAY BALES…$4.50 EACH… OR MAKE OFFERS….760-1955 ANYTIME

FS…2013, TANDEM AXLE, 14′ , DUMP TRAILER…BUMPER PULL…CALL FOR INFO…760-7976

FS…AIR COMPRESSOR..WITH 20 GAL TANK…2 HP..220 VOLT MOTOR..$50…WORKS GOOD……..SM SPINET PLAYER PAINO…WITH SHORT KEYBOARD…WITH LOTS OF MUSIC ROLLS…$150………CALL FOR INFO…762-3766

FS…NEW SOCKET SET…NEVER OPENED…$20….FS..OLDER POP UP STYLE CAMPER…CONVERTED INTO A UTILITY TRAILER…$100….308-629-1332

FS…FOLDING STYLE DINING ROOM TABLE WITH 2 LEAVES….NICE CONDITION…NO CHAIRS….763-8794

FS…15-20..SIZE 4XL T-SHIRTS…SOME NEW…$3-$4 EACH…760-1535

FS…HUMIDIFIER…$25 OR BEST OFFER…308-458-7519

LF…DE-HUMIDIFIER FOR A 20 X 40 AREA….760-1884

FS…WII GAME SYSTEM…..BOX SPRING AND MATTRESS…LARGE HUMIDIFIER….GARDEN TOOLS…DALE ERNHARDT COLLECTIBLES….704 W 10TH….760-2409

FS…4-LT 245 – 70-16…1/2 TREAD…$30 FOR ALL….21″ FRONT HARLEY TIRE…760-2403