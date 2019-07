MONDAY JULY 1, 2019

FS……LIKE NEW KING 3 PT MOWER WITH 6′ DECK….$1600 NEW …WILL TAKE $1200….760-1578

FS…BAND SAW…10″…MASTER FORCE BRAND..$50……CLIP ON STYLE TRUCK MIRRORS…$10 FOR THE PAIR….760-1403

FS…SHOP MANUALS FOR 89 SUBURBAN…82 JEEP WAGONEER…81/82 KAWASAKI MOTORCYCLE…MAKE OFFERS……POWER INVERTER FOR FOR A VEHICLE…750 WATTS CONVERTS TO 120 VOLTS…NEW IN BOX…$120…..SHARP 1100 WATT MICROWAVE OVEN…WITH TURNTABLE…WORKS GOOD….$20…762-4411…760-4552

LF…MISC YARN…ANY COLOR OR STYLE…FOR MAKING QUILTS….763-1778

FOUND…SM, YOUNG, MALE, TERRIER CROSS DOG…OFF WHITE COLOR……760-8418…760-8953

FS…4 DRAWER DRESSER FROM THE 60’S…MICROWAVE STAND….END TABLE…METAL COAT LOCKER….4 MIRRORS-VARIOUS SIZES….MISC HOUSEHOLD ITEMS….MAKE OFFERS……762-4948

VIAERO….301 E 3RD…763-1111….2 LINES $100..BUY ON GET ONE ON NEW PHONES….SPECIALS ON PHONES.. HOME INTERNET….DISH TV….OPEN M-F…8-6…SAT…9-4….HAMBURGER FRIDAY’S…PROCEEDS TO PILLARS..CLOSED ON JULY 4

GA…CEDAR FENCE BOARDS…AND MISC 2 X 4’S….COME AND GET THEM 760-5229….1453 COUNTRYSIDE IN ALLEY

FS…MISC LANDSCAPING BLOCKS…ALL SIZES…50 CENTS EACH….PLASTIC BORDER FENCING…50 CENTS PER SECTIION…..1/2 HP, CHAIN DRIVE GARAGE DOOR OPENER….$40…762-8323

INDIAN TACOS AT NATIVE FUTURES BUILDING… 2ND BOX BUTTE…FUNDRAISER FOR BASEBALL TEAM…NOON TIL AROUND 5

NWCAP…HEADSTART APPS BEING TAKEN…STARTING IN AUG…HOME BASED PROGRAMS GOING ON NOW….CALL FOR INFO…. TO APPLY….762-2563…….BETTY JO…762-4523

FS…RECLINER….BURGANDY COLOR….GOOD CONDITION….762-4583

FS…WINDOW AC…GOOD CONDITION..$50……NICE ILLUSTRATED KIDS BOOK COLLECTION…24 BOOKS…HARDBACK…ALL THE CLASSICS…$50 FOR THE SET…760-7110

LF…RANCH WORK…HAYING…DAY WORK….ETC….IN ALLIANCE AREA….760-9927