MONDAY JAN. 22, 2018

LF…SNOW REMOVAL JOBS….CALL FOR INFO….PRICES REASONABLE….762-7291…763-1778

HB…MARK….. FROM THE FAMILY

LF…BLUE HEELER DOG FOR A FAMILY PET…308-760-2391…..LF…TRAILER HOME TO BUY….FOR AROUND $500 OR SO…..308-631-7560

FS….RECIPRICIAL SAW….GOOD CONDITION…$25…….LF…SIBERIAN HUSKY MALE PUPPY……760-0076

FS…SMALLER ROLL AROUND STYLE CRAFTSMAN TOOLBOX…CAN BE LOCKED AND HAVE KEYS…….SMALL KEROSENE HEATER…APPROX. 10,000 BTU WITH NEW WICK…FILLED WITH FUEL…$50…… SNAP ON WOOD CLOCK, FROM THE MID 80’S….WORKS GOOD..$30….CALL AFTERNOONS AT 760-9311

VIAERO….301 E. 3RD…763-1111…..JOIN US FRIDAY 11-1 ON KCOW AND DOUBLE Q COUNTRY…..OFFICER FELKER WILL TALK ABOUT INTERNET KID SAFTEY….OTHER INFO WILL BE AVAILABLE….911 TEXT SERVICE NOW AVAILABLE….CODE RED ALERTS……NEW PHONES…TABLETS NOW AT LOW $…..1ST MONTH FREE…..OPEN M-F 8-6…SAT 9-4

HB…BY LOLA

THANKS TO ALL FROM ANGELO

LF…BEADS TO DO CRAFTS…….HANDICAP MOBILITY ITEMS…POWER CHAIRS….LIFT CHAIRS…ETC….760-8036

LF…ODD JOBS OR ANY KIND……308-629-7043