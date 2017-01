MONDAY JAN. 16, 2017



FS…TOW BAR…REDUCED TO $35….760-9368

HAM RADIO EXAM…SAT. JAN 21 AT KNIGHT MUSEUM…BRING ID AND ANY CURRENT FCC LICENSES…$14 FEE….NOON TO 3 PM….CALL FOR INFO 763-8656

LF…ADULT SIZE MOUNTAIN BIKE….LF…ODD JOBS OF ANY KIND…YARD WORK…CLEANING…HELP WITH MOVING….629-1143

FS…AMANA WHITE WASHER…1 YR OLD….WITH KENMORE APT. SIZE DRYER…WORKS ON 110V….BOTH GOOD WORKING CONDITION…$125 FOR BOTH…760-0829

HB…AMANDA—FROM GRANDMA

LF..TWIN BED FRAME OR BUNK BED SET…DON’T NEED MATTRESSES JUST FRAMES….LF…BLOW UP INFLATIBLE AIR BEDS……762-6425

THANKS FOR ENCYCLOPHIDIA’S CALL BRUCE TO DONATE…ALSO LOOKING FOR ANY WOOD FOR SHELVING….760-3499

FS…FLAT SCREEN TV..$100….VCR….MAGNAVOX CONSOLE TV…VCR/DVD PLAYER….629-1178 LEAVE MSG

GA…LARGE BOX OF WOOD…PLASTIC AND METAL CLOTHES HANGERS…CALL 760-2929..SEE AT 521 W. 3RD

GA…FULL SIZE BOX SPRING AND MATTRESS….760-1535

HB…BRENDA FROM HUBBY

FS…13″ COLOR TV…$20….762-8555

LF…GOOD WORKING WASHER AND DRYER…308-458-7054

LF…NEWER STYLE QUEEN HEADBOARD …760-2139

FS…MSIC BASEBALL CARDS….SEE AT 1012 PLATTE….629-1143

FS…MISC 36″ X 36″ VINYL WINDOWS….MACHINAL PRESS FOR FIXING U-JOINTS…WOOD LATHE…760-8372

HB…BRENDA…FROM BIG AL AND MRS.