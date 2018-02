MONDAY FEB. 5, 2018

LF…FEMALE CHIHUAHUA…FOR A FAMILY PET…PREFER BROWN AND WHITE…PLEASE CALL 763-1954

COUPLES DANCE CLUB BEING FORMED….WILL HOLD DANCES AT EAGLES CLUB….WOULD LIKE TO GET 30 COUPLES SIGNED UP….WOULD HOLD 9 DANCES PER YEAR….DUES WILL BE COLLECTED….CALL JOHN MILLER FOR INFO…308-760-8145

HB…KEELI–SAT…..BABY SIMON–SUNDAY

LF…CRAFTING BEADS….HANDICAP MOBILY ITEMS…..COUCH OR LOVESEAT…..GA…SHOWER CHAIR……760-8036

FS…2- WOOD SWIVAL BAR STOOLS……NEW PAIR OF LIGHT PURPLE ROPER BOOTS…LADIES SIZE 8…….HEAVY- OAK COFFEE TABLE WITH CURVED SIDES……ALL GOOD CONDITION…..760-4353

LF…..ADULT SIZE, 4 – WHEEL WALKERS WITH SEAT AND BASKET…IN WORKING CONDITION OR NOT….762-4723 AFTER 5 PM

FS…1990 DODGE CARAVAN…144K MILES…NEW TIRES…RUNS GOOD….NO RUST….CLEAR TITLE….$900….FS..1995 JEEP CHEROKEE..NOT RUNNING…MOTOR GOOD…GOOD PARTS….$400…LOCATED IN ANGORA….CALL FOR INFO…..760-4158

LF….ROTOTILLER TO FIX UP…..FS…HITCH AND RECEIVER….LIKE NEW CONDITION…. $95…CALL FOR INFO….760-0076

HB….JENNIFER–SAT

VIAERO….301 E. 3RD….763-1111…M-F..8-6…SAT 9-4

FS…4-GOODYEAR…215 70 R-15 TIRES…$15 EACH…..762-1868 AFTER 3:30 PM

HB…BY LOLA