MONDAY FEB. 4, 2019

LF…GIRL SCOUT COOKIES….762-8555

FS…METAL OFFICE DESK…5′ X 3’…WITH 6 DRAWERS….VERY HEAVY….$15…..SEVERAL MISC CAMERA CASES….. TO GIVE AWAY..SMALL OAK NIGHT STAND WITH FOLD OUT SHELF AND 2 DRAWERS AND MAGIZINE RACK……OLDER TV…WORKS GOOD…….762-2408 AFTERNOON …OR 760-1291 BEFORE 10:30 AM

HB…PAULA

FS…2-MOBILITY SCOOTERS…BOTH WORK GOOD, READY TO USE….308-760-2077

FS…MTD RIDING MOWER…WITH NEW BATTERY….GOOD 16 HP MOTOR…GOOD TIRES….NEEDS TUNE UP….$300…762-2072

LF…HOUSE CLEANING JOBS…..LF..ELDERELY PERSON WHO NEEDS PERSONAL HOME CARE……FS…MISC DVD’S…..CALL FOR INFO..308-458-7544

FS…1986 1/2 TON CHEV PICKUP… 4X4…308-225-2101

FS…MISC ITEMS….ANTIQUES…..COLLECTIBLES….CAR PARTS…FRAMED ITEMS…LARGER PICTURE FRAMES….CALL 760-9311 FOR INFO

FS…ROLL AWAY BED FRAME WITHOUT MATTTRESS….13 MISC CANNING JARS…$3 EACH FOR ALL…..OVERHEAD CAMPER ON PICKUP BOX TRAILER…ASKNG $200…763-8968 FOR INFO

FS…TWIN SIZE COMFORTOR…NEW…NEVER USED…REVERSIBLE…$9…..308-458-7519

FS…ANTIQUE WOOD 3 DRAWER DRESSER ON WHEELS…$300…..BOOK CASE…$40…..762-5930

LF..ODD JOBS OF ANY KIND…308-629-8058