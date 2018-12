MONDAY DEC. 31, 2018

THANKS TO MAIL CARRIERS….HA..MATT AND CHERRY-36TH

MOVING SALE…GOOD SAM…411 LANE ONE…HAVE MISC FURNITURE AND HOUSEHOLD ITEMS….READY TO MAKE DEALS…MAKE OFFERS ON MOST ITEMS… TODAY NOON UNTIL ?…..760-2376…762-9280 FOR INFO

LF…GOOD WORKING COMPUTER PRINTER….PREFER INK JET….762-8555

GA…2 COMPLETE SETS OF SKIS WITH POLES….5’3″…..5′ 4.5″ IN LENGTH…762-6960

BETWEEN ALLIANCE AND HEMINGFORD..POOR VISIBILITY

EAGLES CASINO NIGHT TONIGHT

FS…89 SUBURBAN….82 JEEP AND 81/82 KAWASAKI KZ 1000/1100 SHOP MANUALS…MAKE OFFERS……JOHN DEERE MODEL 325 RIDING MOWER WITH REBUILT 48″ DECK….WINTER PRICE $1200……..762-4411…760-4552

HB…BY LOLA

HA…MATT AND CHERRY…36TH

FS…MIC DVD MOVIES…$1 EACH….ALL KINDS…MISC VHS MOVIES..$1 EACH…….OLDER SEWING MACNING…WORKS GOOD…$20…..NICE DROP LEAF TABLE WITHOUT CHAIRS…$20…308-458-7544-IN ALLIANCE

FS…VERT. REALITY HEADSET FOR IPHONE OR SAMSUNG PHONE WITH REMOTE….$10……..DIGITAL TV ANTENNA…$20…….2 – LARGE WICKER CHAIRS…HORSESHOE STYLE…READY FOR PAINTING…$15 EACH…..HARLEY DAVIDSON BLACK LEATHER JACKET….SIZE- MENS MEDIUM…$85…….308-672-8689–IN ALLIANCE

NW COM ACTION….APPLICATIONS NOW FOR HEAD START…SERVE ALL OF BOX BUTTE….STOP BY 1028 E. 3RD…..762-2563…ASSISTANCE AVAILABLE…CONTACT BETTY JO FOR HELP WITH WINTER ASSISTANCE