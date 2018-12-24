MONDAY DEC. 24, 2018…MERRY CHRISTMAS!!!
HB…MEGAN–CHRISTMAS DAY….HB…LUCY–DEC. 26
HB…TRENT
FS…2-KITCHEN TABLES…1 WITH A LEAF AND 4 CHAIRS…$30….48″ ROUND GLASSTOP WITH 4 CHAIRS…$30….OLD STYLE DOVETAIL MIRROR AND VANITY…$50…..MISC WOOD AND METAL JEWELRY BOXES…$10-$20…CALL FOR INFO….762-2887
FS…GINGER BREAD COOKIE JAR……STOLEN…LANTERN AND XMAS TOWELS…CALL 308-458-7519
FS…4-16″ TIRES….760-4885
FS…97 FORD RANGER…BODY GOOD…NEEDS TRANSMISSION…$400…..2005 DODGE DAYTONA….EXCELLENT CONDITION…$10,500…760-6089
E-FREE CHURCH….6:30 PM TONIGHT
UNITED METHODIST CHURCH….5 PM TONIGHT WITH PUPPETT SERVICE…REGULAR CANDLELIGHT SERVICE..AT 7 PM–TONIGHT
ALLIANCE BERAN CHURCH…CANDLELIGHT SERVICE–5:30 PM TONIGHT
HOLY ROSARY CHURCH…KIDS MASS–4 PM…9 PM MASS AT HOLY ROSARY…7 PM AT HEMINGFORD TODAY….CHRISTMAS DAY…8 AM AT MARIAN RES AND 10 AM AT CHURCH IN ALLIANCE
FIRST BAPTIST CHURCH….5 PM-TONITE…CANDLELIGHT SERVICE WITH SNACK S BEFORE AND AFTER….10TH AND YELLOWSTONE
FS…NEW VTECH CORDLESS PHONE SYSTEM WITH ANSWER MACHINE AND HANDSETS…$5……..GA…FLAT SCREEN COMPUTER MONITOR…760-5040
HB…BY LOLA
LF…MOBILITY SCOOTERS…RUNNING OR NOT….COME TO 623 HUDSON
PRES. CHURCH….6:30 PM TONITE SOCIAL TIME…7 PM SERVICE- TONIGHT AT THE CHURCH 5TH AND EMERSON
Leave a Reply