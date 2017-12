MONDAY DEC. 18, 2017

FS…BOX TROMBONE WITH CASE…$150……4- GIRLS SHIRTS…SIZE 10…NEW CONDITION…$10 EACH…….2- PAIRS OF JUSTUS LEGGINGS…SIZE 8-10… NEW CONDITION…$10 EACH….762-1695

LOST…CELL PHONE…DOWNTOWN AREA….760-2929….OR RETURN TO ALLIANCE POLICE DEPT.

FS…TROY BUILT, 21″ SNOW BLOWER….ELECT START….RUNS GOOD…READY TO USE…$300….760-4571

LOST…..LARGE, WHITE, MALE BENGAL CAT…MISSING FROM MIDDLE SCHOOL AREA…NO COLLAR…..IF FOUND CALL 763-8036

THEY HAVE.. A 1998 DODGE CAR TO TRADE FOR A MINI VAN…308-279-2108

LF…OLD VW VAN OR PICKUP FROM THE 50’S OR 60’S…FOR A PROJECT PLEASE CALL 620-910-7257

LF…CHRISTMAS INFLATABLE DECORATIONS….760-7322

VIAERO….COME SEE SANTA FRIDAY 11-2….BUY ONE GET ONE ON PHONES…TABLETS ETC…2 LINES $100…..HOME INTERNET…HOME PHONE SERVICE….OPEN 8-7 M-F….SAT 9-7…CLOSED CHRISTMAS DAY 763-1111….301 E. 3RD

HB…BY LOLA

FS…DORM SIZE REFIG…$20……UTILITY TRAILER TO PULL BEHIND A GARDEN TRACTOR….$30…..763-8968

LOST…FLIP PHONE…NEAR POST OFFICE IN DOWNTOWN ALLIANCE PLEASE CALL 760-2929 OR RETURN TO ALLIANCE POLICE DEPT.

HB/HA…MONTE AND LINDA