MONDAY DEC. 17, 2018

LF…PICTURES FRAMES….LARGER SIZE….JUST NEED FRAMES….ANY CONDITION…..FOR LOW $…..760-6886

HB…BRANDON—FRIDAY FROM MOM AND DAD

FS…NICE WRITING DESK…NO CHAIR..1 DRAWER…HEAVY DUTY…$30….3′ TALL..6″ ROUND , LIGHTED CANDY CANE…NICE XMAS DECORATION…$10…..SET OF 14 CT. GOLD HOOP EAR RINGS…VERY GOOD CONDITION…$150…CALL FOR INFO….762-4583

FS…KITCHEN MIXER…WITH ALL ATTACHMENTS…$75…READY TO USE…760-1275

FS…1/24TH SCALE… JEFF GORDON DIECAST “RAINBOW WARRIOR”.. NASCAR…$20…762-3816

GA…HEADBOARDS..1-QUEEN…1-KING…..FS…MISC PLYWOOD…ABOUT 3 SHEETS….10 SHEETS OF SHEETROCK..$6 EACH…2 BUNDLES OF CHICKEN WIRE…$20….KITCHEN COUNTERTOP…$50…..COMPUTER DESK……..GA…PICTURE FRAMES….LF…ODD JOBS OF ANY KIND….308-629-8058

FS…ANTIQUE DRESSER..3 DRAWERS…$1000 OR BEST OFFER….762-5930

FS…GINGER BREAD COOKIE JAR…MAKE A NICE GIFT……SCENCY CERAMIC CHRISTMAS LIGHT….MAKE OFFERS…..308-458-7519

LF…TRUCK DRIVING JOBS…HAVE CDL….308-672-5583