MONDAY DEC. 10, 2018

HB…HOLLY–TUESDAY…..FS…2 VIDEO GAME SYSTEMS….760-5155

GA…19″ COLOR TV…WORKS GOOD …COME AND GET IT…762-2929

LF…GOOD USED LOVESEAT…PREFER BLUE…..760-4455

HB…DANTE–SUNDAY…FROM GRANDMA AND GRANDPA

LF…GOOD WORKING, HYDRUALIC WOOD SPLITTER…30 TON SIZE……760-5543

FS…PAIR OF 14 CT GOLD PIECED EARRINGS….2″ HOOPS…ASKING $150 WHICH IS 1/2 PIRCE….762-4583

FS…MALE CHIHUAHUA……LF…ODD JOBS OF ANY KIND….308-629-8058