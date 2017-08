MONDAY AUG. 14, 2017



FS…2 DOZEN, EGG PRODUCING HENS….WITH COOP…ASKING $50 FOR ALL…..308-760-6859

FS…2- NU RED/WHITE VOLLEYBALL SCRIMAGE TICKETS…SAT NIGHT IN LINCOLN….$10 EACH…762-5490

FS…OAK DESK…$350… WITH CHAIR…$380……2- LIKE NEW TIRES ON DODGE WHEELS…225 60 R 16…….HAVE LOTS OF OAK WOOD CUT OFFS…3′ LONG… SOME ARE 1 1/2″ THICK…MAKE OFFERS…760-8340

LF…WOOD GUN CABINET WITH GLASS DOORS….760-0908

LF…HELP AT ACKERMANS BBQ FOR ECLISPE WEEKEND…760-0293

FS..CANOE..$25…..HOMEMADE TOW BAR…$15….763-8968

FS..AIRIAT, SIZE 8.5 LADIES BOOTS……2 LEATHER CHAIRS…760-4353

FS…TOTAL GYM…CHUCK NORRIS EDITION…LIKE NEW CONDITION…$500 OR BEST OFFER…..760-4898

LF…HAVE LOTS OF MISC. ELECTRONICS…CALL 762-1810

FS…2- LARGE RUBBERMAID TRASH CANS WITH LIDS……SAND AND WATER TABLE FOR KIDS WITH UMBRELLA…760-7110

LF…ODD JOBS OF ANY KIND….308-279-2108

HB…BY LOLA

GA…OAK MEDICINE CABINET WITH MIRRORED DOORS…WITHOUT LIGHT BAR…..FS…KNICK KNACK SHELF..SOLID OAK….$20….762-5298 LEAVE MSG

VIAERO…301 E. 3RD….763-1111…BACK TO SCHOOL DEALS…2 LINES FOR $100 EXETENDED…..NEW PHONES AT 50% OFF…..ENTER TO WIN BRONCOS VS RAIDERS TICKETS….

MARK PLEASE CALL ED….763-8738

LF…TOMMY PLEASE CALL JOHN….763-1245

FS…KIDS JEANS…SIZE 4-5 SLIM….GOOD CONDITION…5 PAIR FOR $15…762-4583

FS…2 SWIVAL ROCKERS…NOT RECLINERS…GOOD CONDITION….$10 EACH….760-3204