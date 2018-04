MONDAY APRIL 9, 2018

FS…EAR CORN….HAVE SEVERAL TONS……487-3603….760-4999

PILLARS FOR THE PARK….CAKE WALK…APRIL 14…8-MIDNIGHT…AT ALLIANCE EAGLES….FOR TICKETS….CALL 762-4644 OR SEE TAMI AT FRESH START…BAR WILL BE OPEN….SNACKS SERVED

LF…USED RAILROAD LANTERNS….308-765-8749

FS…2 GLASSTOP END TABLES….FLOOR LAMP…MAKE OFFERS…..TO GIVEAWAY A TV AND TV STAND…..308-778-7518 IN ALLIANCE

LF…20 GAL OR LARGER FISH AQUARIUM WITH ACCESSORIES IN GOOD CONDITION…760-0829

HB…CRAIG

FS…2006 CHEV SILVERADO…1 TON …4X4…EX CAB…PICKUP…8′ BOX…REDUCED TO $3900….. CALL FOR INFO…308-430-3284

FS…1956 ROSEVELT SILVER DIME….PHILIPINO COIN….BOTH FOR $17…..763-4738

VIAERO…301 E 3RD…763-1111….2 LINES $100….TRADE IN CREDITS AND SAVINGS ON NEW SAMSUNG PHONES…DISH TV…HOME INTERNET…OPEN M-F..8-6…SAT…9-4

FS…2007 FORD TAURUS…115K MILES….NEW ALIGNMENT….NEW STRUTS…GOOD TIRES….RUNS GOOD…SEE AT SAFEWAY ….760-4353

HB…AMANDA