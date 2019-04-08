MONDAY APRIL 8, 2019
FS…SEWING MACHINE WITH CABINET…DOMESTIC BRAND…WORKS GOOD WITH ALL ATTACHMENTS…$50…….STATE QUARTER COLLECTION WITH ALL 50 STATES…$25…760-1403
LF…GOOD WORKING VCR…..763-1954
HB…SONI….AT PAT’S CREATIVE
HB…MARY
HB…TOM..FROM THE FAMILY
PILLARS FOR THE PARK….SAT. JUNE 29TH…PILLARS COUNTRY CARNIVAL…LOTS OF GAMES…VENDERS/BOOTHS….MUSIC….LOOKING FOR MORE CRAFT VENDERS TO ATTEND….CALL FOR INFO…….760-7344
AHS CLASS OF 79..CHECK FACEBOOK PAGE TO SIGN UP FOR REUNION…OR CALL CHERYL….762-4644…OTHERS WELCOME TOO
FS…MISC. COW BELLS….WITHOUT THE COW’S…CALL FOR INFO…762-2072
FS…DELL KEYBOARD…..CANON COPIER….HP MONITOR AND SCANNER…..3′ HUMIDIFER WITH 2 WATER BOTTLES…..308-760-2409
HB…TOM…FROM JERRY
FS…1999, VOL 1-2, SHOP MANUALS FOR CROWN VICTORIA AND GRAND MARQUIS…$10 EACH…….FS…RIDING MOWER REAR TIRES AND RIMS…SIZE 20 X 8….$30 EACH…….LIKE NEW HITCH AND RECEIVER…REDUCED TO $65…….760-0076
LF…GOOD RUNNING PICKUP…FOR AROUND $400…WOULD NEED TO MAKE PAYMENTS….PREFER A 4WD WITH LONG BOX….763-8409
FS…SMALL DOGGIE STEP LADDER…762-3709
LF…GOOD USED QUEEN MATTRESS AND BOX SPRINGS…..760-0588
FS…16″ SCROLL SAW…….HEAVY DUTY TABLE TOP…WOULD MAKE A GOOD WORK BENCH…760-5040
EAGLES INDDOR GARAGE SALE….APRIL 26-27….CALL 762-1840 FOR TABLE RENTAL
Leave a Reply