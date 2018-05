MONDAY APRIL 30, 2018

FS…2006 CHRYS TOWN AND COUNTRY VAN….FOLD UP KIDS SEATS IN BACK….READY TO DRIVE….GOOD TIRES….$2500…..308-778-7518 IN ALLIANCE

LF…SUBSTITUTE DRIVER TO HAUL MAIL….308-763-1674

FS…LARGE BLUE RECLINER…$500…LIKE NEW….COUCH…$35…LF…ODD JOBS OF ANY KIND….762-5930

FS…WISCONSIN ENGINE…AEN 1958 MODEL….RUNS GOOD…$250….763-9167

FS…2003 AUDI STATION WAGON….NEEDS A TRANSMISSION….GOOD OVERALL CONDITION….$2000….487-5650

VIAERO….301 E 3RD….763-1111…DISCOUNTS ON NEW SAMSUNG AND IPHONES….2 LINES $100….HOME INTERNET…HOME PHONE SERVICE…DISH TV…OPEN M-F…8-6…SAT 9-4

FS…2008 FORD FOCUS…4 CYL…4 DOOR…AUTOMATIC…240K MILES…RUNS GOOD…GOOD MILEAGE…NON SMOKER…SEE AT 3RD POTASH ON THE CORNER…$5000….762-5875….760-6902

HB…TOM….FROM GRANDPA ANGELO…….FS…1971 FORD GALAXY…GOOD CONDITION…MAKE OFFERS…..762-2072

FS…2006 CHRYS VAN…RUNS GOOD…GOOD TIRES…GREAT FOR TRIPS…NICE INTERIOR…SOME MINOR DAMAGE TO A DOOR…134K MILES….ASKING $3000….308-778-7518 OR 308-430-5776

FS…2 BICYCLES…1-20″ BOYS..FREE FORM……1-MENS 26″…PACIFIC BRAND…15 SPD…..$40 EACH….NEED MINOR WORK….760-4031

GA…ITEMS FROM GARAGE SALE….NICE 30″ X 48″ BEVELED MIRROR……FS…YAMAHA ELECTRIC KEYBORAD WITH STAND….BOSE WAVE RADIO….760-5040

GA…2 – 10 SPEED BIKES……TABLE TOP STEREO…..760-1122

FS….16′ TIPI…$50…….RABBITT HUTCH THAT SETS ON THE GROUND WITH EASY ACCESS…$20……WOODEN KEG…MADE INTO A COOLER…$10….CALL FOR INFO…762-3816

FS…TROY BUILT ROTOTILLER…5 HP MOTOR-NOT RUNNING….OLDER MODEL…$50….763-1474

FS…LARGE STRAIGHT MIRROR…$10…..760-4353……FS…GRANDFATHER CLOCK WITH 16 HAMMERS…VERY ORNATE….760-0537

THANKS FOR ALL WHO ATTENDED YARDLEY BENEFIT

LF…SOMEONE TO TILL THEIR GARDEN….762-4583