MONDAY APRIL 24, 2017

FS…2004 CHEVY CAVALIER…RUNS GOOD…MAKE OFFERS…762-2072

FS…REFRIGERATOR…KITCHEN STOVE…$100 EACH….LF…4 WHEELER…ANY CONDITION…..760-1182

LF…2- DRILL PRESSES…TABLE OR STAND…WORKING OR NOT…308-279-9155

LOOKING FOR SOMEONE TO CUT A LARGE ELM TREE AND KEEP THE WOOD….LF….WOOD WORKING TOOLS…..763-1954

GA…32″ SYLVANIA, TUBE STYLE TV WITH REMOTE…WORKS GOOD…CAN DELIVER… CALL 760-8055

FS…SEVERAL PACKAGES OF VEGTABLE AND FLOWER SEEDS….ASKING 25 CENTS PER PACK…WILL DONATE PROCEEDS TO CHARITY….CALL FOR INFO…762-6640

LF…ODD JOBS OF ANY KIND….CALL 760-2794… AVAILABLE ANY DAY THIS WEEK

FS…C-RITE MODEL 10 X 10 OPTIC PROJECTOR….16MM SOUND PROJECTOR…REALISTIC TURNTABLE…MOVIE PROJECTOR….LF..ANY ODD JOBS….CALL DO ROTOTILLING…LAWN WORK…ETC…629-1111

FS…2008 GMC ENVOY…CLEAN CONDITION…SLIVER…LEATHER…4WD…AUTOMATIC…CRUISE…READY TO DRIVE…ASKING…$8500…..2000 CHEV S-10 PICKUP….2WD…BLACK…$1500…763-8825

FS…21″ MURRAY LAWN MOWER….WHEEL BARROW…CALL 762-1900

VIAERO…301 E. 3RD…763-1111…..CHECK DEALS NOW ON PHONES…ACCESSORIES…TABLETS…HIGH SPEED INTERNET…GREAT FOR RURAL AREAS….OPEN M-F 8-6….SAT 9-4 SAT

FS…2- XL JET SKI, LIFE JACKETS…$50 FOR BOTH…..760-4803

FS…4- DRAWER METAL FILE CABINET…LOCKS.. LIKE NEW CONDTION…$35…SET OF 2- WOOD TWIN BED FRAMES…BLONDE COLOR..MAKE OFFERS…4 DRAWER BLONDE COLOR CHEST OF DRAWERS…MAKE OFFERS….LARGE LAMP TABLE WITH DOORS UNDERNEATH…GOOD STURDY CONDITION…MAKE OFFERS…CALL FOR INFO AT 760-5224

INDOOR GARAGE WILL CLOSE OUT THIS WEEK….119 W. 3RD…NEXT TO MASONIC TEMPLE….OPEN AFTERNOONS 1:30-5:30 PM…MAKE OFFERS ON EVERYTHING

FS…FISHING POLE WITH OPEN FACE REEL…FOR A LEFT HANDER…ASKING $20….763-1245

FA..1999 FORD MUSTANG…V6 MOTOR….RUNS GOOD….763-1077