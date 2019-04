MONDAY APRIL 15, 2019

FOUND…SET OF GOLF CLUBS….ON THE HIGHWAY BETWEEN ALLIANCE AND HYANNIS…CLAIM AT NTO….762-3675

FS…FULL SIZE MATTRESS…EXCELLENT CONDITION…REDUCED TO $35…… FS…BENCH WITH WEIGHTS…COME SEE AND MAKE OFFERS…..FS….MISC. SUPERHERO COMIC BOOKS…VERY NICE…762-5236

FS….LARGE COLLECTION OF MOSTLY JOHN DEERE TOY TRACTORS….MAKE OFFERS…..4-COW BELLS….MAKE OFFERS…..762-2072

FS…2006 MINI COOPER ….$800….RUNS GOOD….BUT NO TRANSMISSION…..760-8620

LF…RIDING LAWNMOWER…ANY CONDITION….WOULD TRADE WORK FOR IT…….FS…3-26″ BIKES….READY TO RIDE…….760-8470

FS….KITCHEN TABLE WITH 4 CHAIRS……4 DRAWER DRESSER FROM THE 1960’S…..MICROWAVE STAND……2-SHELF WOOD CABINET…..END TABLE…..MISC OTHER HOUSEHOLD ITEMS…..MAKE OFFERS….762-4948

FS…HUMMINGBIRD FISH FINDER WITH CHIP….TRANSDUSER…EVRYTHING INCLUDED….$150… CALL 760-0296

FS…REGULAR SIZE WASHER AND DRYER….GOOD WORKING CONDITION….$400 FOR THE SET….308-360-3944