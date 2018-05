Mitchell, Bridgeport boys claim top-3 spots at C-9 District track meet

2018 C-9 District Track-&-Field Meet

Sutherland, NE

May 10, 2018

BOYS TEAM SCORES:

1. Chase County, 143

2. Mitchell, 76

3. Bridgeport, 70

4. Hershey, 59

5. Sutherland, 58

6. Perkins County, 37

7. Bayard, 35

8. Kimball, 30

9. Hemingford, 13

10. Morrill, 6

Individual State Qualifiers – BOLD

Additional State qualifiers may be determined by the NSAA. Check back early next week for the full list of official State qualifiers and our complete State Track list leading up to the meet in Omaha.

Boys 100-Meter Dash: 1 Kadin Vrbas 11 Chase County 11.17 2 Kadin Perez 9 Mitchell 11.24 3 Drake Gilliland 12 Mitchell 11.31 4 Rylan Aguallo 9 Mitchell 11.39 5 Chase Rowley 9 Chase County 11.60 6 Charles Johnson 12 Perkins County 11.63 7 Easton Clark 12 Hershey 11.88 8 Bo O’Neil 10 Chase County 12.14

Boys 200-Meter Dash: 1 Kadin Perez 9 Mitchell 22.47 2 Kadin Vrbas 11 Chase County 22.72 3 Alex Patrick 10 Perkins County 23.12 4 Rylan Aguallo 9 Mitchell 23.34 5 Jacob Flowers 12 Mitchell 23.38 6 Chase Rowley 9 Chase County 23.40 7 Tyler Taylor 11 Sutherland 24.32 8 Bo O’Neil 10 Chase County 24.64

Boys 400-Meter Dash: 1 Kadin Perez 9 Mitchell 51.38 2 Bryce Burry 12 Bayard 51.52 3 Francisco Barrientos Rodriguez 12 Chase County 53.13 4 Jacob Gosnell 11 Hershey 53.59 5 Derek Gibson 10 Sutherland 55.87 6 Blake Lofink 10 Morrill 56.46 7 Tyler Ashley-Coleman 10 Hemingford 56.93 8 Trye Hickey 10 Perkins County 57.35

Boys 800-Meter Run: 1 Jack Linders 12 Bridgeport 1:59.65 2 Scott Wheeler 11 Chase County 2:00.67 3 Caden Waitley 11 Perkins County 2:03.44 4 Declan Jeffries 12 Bridgeport 2:04.57 5 Kaden Adrian 12 Kimball 2:04.59 6 Joseph Fischer 11 Sutherland 2:09.97 7 Dawson Lebsock 11 Hershey 2:17.22 8 Samuel Richardson 9 Chase County 2:17.58

Boys 1600-Meter Run: 1 William Kuenne 12 Chase County 4:43.86 2 Elias Huebner 11 Hershey 4:50.18 3 Declan Jeffries 12 Bridgeport 4:55.92 4 Maxwell Avila 12 Mitchell 4:57.24 5 Kalen Wallin 11 Chase County 4:58.86 6 Jack Linders 12 Bridgeport 4:59.16 7 Matthew Hahn 11 Perkins County 5:00.63 8 Ethan Koranda 11 Mitchell 5:06.48

Boys 3200-Meter Run: 1 William Kuenne 12 Chase County 10:22.86 2 Elias Huebner 11 Hershey 10:25.05 3 Jaden Dietlein 11 Perkins County 10:51.19 4 Caleb Koranda 11 Mitchell 10:55.29 5 Adam Bustinza 11 Bridgeport 10:56.24 6 Dawson Lebsock 11 Hershey 11:04.16 7 Declan Jeffries 12 Bridgeport 11:25.11 8 Mason Nordhausen 9 Chase County 11:38.46

Boys 110-Meter Hurdles: 1 McKade Smith 12 Hershey 15.05 2 Brady Kilgore 11 Kimball 15.08 3 Evan Fisher 11 Chase County 15.83 4 Casey Lashley 11 Hemingford 15.93 5 Evan Sestak 10 Perkins County 16.10 6 Mitchell McKibbin 12 Bayard 16.56 7 Logan Jussel 10 Chase County 17.15 8 Keaton Robb 11 Morrill 17.19

Boys 300-Meter Int. Hurdles: 1 McKade Smith 12 Hershey 39.68 2 Mitchell McKibbin 12 Bayard 40.30 3 Drake Gilliland 12 Mitchell 42.68 4 Casey Lashley 11 Hemingford 43.24 5 Marce Vasquez 12 Bridgeport 43.61 6 Logan Jussel 10 Chase County 43.62 7 Wiley Rudloff 10 Hemingford 43.69 8 Keaton Robb 11 Morrill 44.47

Boys 400-Meter Relay: 1 Rylan Aguallo

Drake Gilliland

Jacob Flowers

Kadin Perez 9

12

12

9 Mitchell 43.85 2 Kadin Vrbas

Scott Wheeler

Chase Rowley

Juan Venegas-Veleta 11

11

9

12 Chase County 44.56 3 Ryan Richardson

Tyler Taylor

Garrett Elfeldt

Noah Holm 11

11

12

10 Sutherland 45.47 4 Casey Benavides

Brandon Collins-Flamig

Kaleb Lussetto

Marce Vasquez 10

11

11

12 Bridgeport 46.73 5 Christian Allen-Van Pelt

Byron Rowley

Brayden Tyan

Brady Kilgore 9

12

10

11 Kimball 46.80 6 Blake Lofink

Jerry Tarin

Caden Lewis

Rowdy Lind 10

11

9

10 Morrill 48.33 7 Carter Buchheit

Brian Turek

Zachary Rozmiarek

Tyler Ashley-Coleman 10

9

9

10 Hemingford 49.32 8 Payton Oliverius

Trevor Reish

Justin Whitebear

Daemon Avilez 11

9

11

9 Bayard 49.59

Boys 1600-Meter Relay: 1 Caleb Weiss

Juan Venegas-Veleta

Scott Wheeler

Francisco Barrientos Rodriguez 12

12

11

12 Chase County 3:30.54 2 Charles Johnson

Evan Sestak

Domonic Wendell

Alex Patrick 12

10

11

10 Perkins County 3:33.58 3 McKade Smith

Jacob Gosnell

Kyler Banks

Easton Clark 12

11

12

12 Hershey 3:37.65 4 Declan Jeffries

Adam Bustinza

Casey Benavides

Jack Linders 12

11

10

12 Bridgeport 3:38.58 5 Payton Oliverius

Mitchell McKibbin

Justin Whitebear

Bryce Burry 11

12

11

12 Bayard 3:38.74 6 Connor Floyd

Jacob Cox

Hunter Hoatson

Derek Gibson 10

9

10

10 Sutherland 3:43.60 7 Brian Turek

Tyler Ashley-Coleman

Wiley Rudloff

Kenneth Wyland 9

10

10

9 Hemingford 3:51.59 8 Jacob Flowers

Rylan Aguallo

Drake Gilliland

Jonathan Pieper 12

9

12

10 Mitchell 3:57.86

Boys 3200-Meter Relay: 1 Juan Venegas-Veleta

Caleb Weiss

Francisco Barrientos Rodriguez

Scott Wheeler 12

12

12

11 Chase County 8:36.81 2 Jade Paxton

Hunter Hoatson

Derek Gibson

Joseph Fischer 10

10

10

11 Sutherland 8:40.09 3 Ryan Liakos

Daemon Avilez

Trevor Reish

Justin Whitebear 10

9

9

11 Bayard 8:43.35 4 Dalton Ebmeier

Austin George

Colten Ballentine

Dawson Lebsock 11

11

11

11 Hershey 9:08.19 5 Nicholas Thomas-Lewis

Samuel Cajero

Stephen Bateman

Zachery Wagner 12

10

10

11 Kimball 9:29.93 6 Isaiah Bryner

Jaydon Walker

John Ansley

Kenneth Wyland 10

10

9

9 Hemingford 9:35.69 7 Nathan Kemling

Caleb Lagler

Jarin Tines

Brenden Pankonin 12

10

11

10 Perkins County 9:42.88

Boys Pole Vault: 1 Garrett Elfeldt 12 Sutherland 14-8 2 Kyler Banks 12 Hershey 14-0 Extra Automatic Qualifiers: 3 Connor Floyd 10 Sutherland 14-0 ft 0 in 3 Justin Spencer 12 Mitchell 14 ft 0 in

Boys High Jump: 1 Brady Kilgore 11 Kimball 5-10 2 Casey Clinger 11 Bridgeport 5-8

Boys Long Jump: 1 Noah Holm 10 Sutherland 21-3.25 2 Kaleb Lussetto 11 Bridgeport 20-5.25

Boys Triple Jump: 1 Mitchell McKibbin 12 Bayard 41-9.5 2 Ryan Richardson 11 Sutherland 41-2

Boys Shot Put: 1 Aaron Hinojosa 12 Chase County 49-10.5 2 Jack Bauerle 12 Chase County 48-8

Boys Discus Throw: 1 Jack Bauerle 12 Chase County 153-2 2 Evan Fisher 11 Chase County 143-1

(Results: NSAA)