May 11th Open Mic

FRIDAY MAY 12, 2018….DON’T FORGET MOM ON SUNDAY!!! …AND BEST WISHES TO GRADS!
LF…SOMEONE TO DO YARDWORK….762-1915
LF…ODD JOBS OF ANY KIND….308-629-7399
HB…DON
HB…LORI–SUNDAY FROM MOM…HAPPY MOTHERS DAY!!
GA…COUCH/LOUNGER COMBO….SEE AT 316 GRAND
HB…SHELBI…….LF….OUTDOOR DOG KENNEL…760-5014
FS…4-DRAWER DRESSER WITH MIDDLE STORAGE AND MIRROR…$50….SEE AT 1012 PLATTE…..LF..ODD JOBS OF ANY KIND….629-1143 OR 760-8470
HB…DON…FROM GRANMA
HB…DON…FROM MOM & MICHAEL
LARGE GARAGE SALE….SAT…8-2….1833 AND 1840 NIOBRARA….RAIN OR SHINE…MULTI FAMILIES
HAPPY MOTHERS DAY ON SUNDAY!!
HB…MAGGIE–SATURDAY…….GA…MISC WOOD PALLETS WEST SIDE OF ALCO AND 2 OTHERS AT PETERSON DRUG…….FS..32″ LG TV WILL TRADE FOR A BRONCO AND BULLDOG FLAG….762-4723 AFTER 5
FS…BISSELL VACUMM…BAGLESS…$20…WORKS GOOD…760-0076
LF…524 MISSISSIPPI…GARDEN TILLED…30X30 OR 40 X 40…762-5357
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