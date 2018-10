Marriages:

-Timothy Andrew Peterson and Holly Ann Krebs

Divorces:

-Patrick Jespersen and Kimberly Jespersen, Finalized, 9/24/18

-James P Leonard and Shauna R Leonard, Finalized, 9/17/18

-Bridget R Lind and James M Lind, Finalized, 9/17/18

-Valoree M Schmidt and James C Schmidt, Finalized, 9/17/18

-Melven G Widner and Hallie Y Widner, Finalized, 9/28/18